Dolor en Estudiantes por la muerte de Lolo Ongay

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de Néstor “Lolo” Ongay, quien fuera dirigente en la década de fútbol acompañando a gestiones como las de Ignacio Ércoli, Daniel De la Fuente y Edgardo Valente. Siempre estuvo muy de cerca en el fútbol profesional.

Su fallecimiento se conoció ayer por intermedio de la cuenta oficial del club de la red social X y de inmediato se pudieron leer mensajes de saludos a su familia.

Se trata del padre del actual secretario de finanzas de la institución, Juan Martín Ongay.