La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV

Sin agua en La Plata en plena ola de calor: días de padecer, acarrear y gastar plata
Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros
El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Ya salió el calendario de feriados y fines de semana extra largos de 2026
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Liga ACB Tenire
09:00 Gran Canaria Fox Sports
13:00 Bilbao Barcelona Fox Sports
Copa de África
LE PUEDE INTERESAR
Futuro incierto
LE PUEDE INTERESAR
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
09:30 Benin Botswana Claro Sports
12:00 SENEGAL Congo DR Claro Sports
14:30 Uganda Tanzania Claro Sports
17:00 NIGERIA TÚNEZ Claro Sports
Serie A
11:00 Lecce Como ESPN 2 Disney + Premium
14:00 Udinese Lazio ESPN 2 Disney + Premium
16:30 Pisa Juventus ESPN Disney + Premium
Premiership de Inglaterra
12:00 Gloucester Saracens ESPN 3 Disney + Premium
14:15 Bath Rugby Northampton Saints ESPN 3 Disney + Premium
Premier League
12:00 West Ham United Fulham ESPN Disney + Premium
12:00 Liverpool Wolverhampton Wanderers ESPN Disney + Premium
12:00 Arsenal Brighton and Hove Albion ESPN Disney + Premium
12:00 Brentford Bournemouth ESPN Disney + Premium
12:00 Burnley Everton ESPN Disney + Premium
14:30 Chelsea Aston Villa ESPN Disney + Premium
Boxeo de Primera
19:00 T. Niang A. Chavez TyC Sports TyC Sports Play
19:00 Noria Bajinay TyC Sports TyC Sports Play
22:00 M. Lujan C. Ferrari TyC Sports
Liga Nacional
22:00 Quimsa Olímpico TyC Sports
NFL
22:00 Green Bay Packers Baltimore Ravens ESPN Disney + Premium
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí