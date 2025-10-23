Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
VIDEO. Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
VIDEO. Sofía de Hagen, candidata de Potencia, en EL DIA: "Las retenciones estancaron el desarrollo del interior"
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
¡Hay Messi para rato! La Pulga renovó con Inter Miami y va a jugar hasta los 41
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar"
Impactante confesión de Britney Spears sobre su salud: preocupación y alarma
Guerra motoquera en La Plata: imputaron al "Hells Angels" del Ford Fairline usado en la emboscada a tiros
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
Para Kicillof, Trump es el "jefe de campaña de Milei: "Lo ningunea, lo humilla, lo basurea y eso no me gusta"
El Gobierno de EEUU cuadruplicó la cuota de compra de carne argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ioja, una amiga muy cercana de Lowrdez, publicó un preocupante posteo en su cuenta de Instagram. "Dios quiera que zafes del golpeador psicópata", escribió en referencia a Leandro García Gómez, la pareja de la cantante, que fue denunciado hace un tiempo por golpes, pero ella decidió regresar a su lado.
Luego la joven se comunicó con Fernanda Iglesias e hizo una fuerte denuncia en el programa Puro Show: "Estoy muy angustiada, Lowrdez está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón".
Ioja está desesperada porque vio a su amiga muy lastimada y ya no sabe cómo ayudarla: "Vino a casa a dormir, le había golpeado la costilla, no se podía ni mover, le tuve que conseguir Diclofenac para que pueda recuperarse. Yo trabajo con ella, la ayudo en un montón de cosas como productora y después se suponía que no iba a regresar, pero cayó de nuevo, fue a la casa del tipo este y ahora está ahí, lo que pasa es que cuando entró la policía ella se fue para la terraza".
La mujer pidió que le hicieran un examen forense porque "dudo que el problema que tiene en la garganta sea unas anginas. Para mí, el golpeador la agarró del cuello y entonces por eso tiene ese problema en la voz que no puede ni hablar. Tiene moretones, la cabeza totalmente golpeada, le pido al fiscal o al juez, que vuelvan a entrar porque ella está ahí en la casa y está corriendo un peligro estando con esa persona, este psicópata".
"Ella tiene una debilidad, pero no es culpable de nada, es una víctima de lo que está pasando. Ella tenía toda la energía para hacer el junte de Bandana y este tipo la quiere apagar", afirmó Ioja.
El abogado de Lissa Vera, integrante del grupo musical Bandana, señaló que su cliente “está declarando” en el caso que investiga la presunta desaparición de Lowrdez Fernández, al tiempo que sostuvo: “Tenemos audios y videos de prueba”. Fernando Cortés señaló que “esta situación afecta a la banda”, en declaraciones a la prensa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí