Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas

Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas
23 de Octubre de 2025 | 15:20

Escuchar esta nota

Ioja, una amiga muy cercana de Lowrdez, publicó un preocupante posteo en su cuenta de Instagram. "Dios quiera que zafes del golpeador psicópata", escribió en referencia a Leandro García Gómez, la pareja de la cantante, que fue denunciado hace un tiempo por golpes, pero ella decidió regresar a su lado.

Luego la joven se comunicó con Fernanda Iglesias e hizo una fuerte denuncia en el programa Puro Show: "Estoy muy angustiada, Lowrdez está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón".

Ioja está desesperada porque vio a su amiga muy lastimada y ya no sabe cómo ayudarla: "Vino a casa a dormir, le había golpeado la costilla, no se podía ni mover, le tuve que conseguir Diclofenac para que pueda recuperarse. Yo trabajo con ella, la ayudo en un montón de cosas como productora y después se suponía que no iba a regresar, pero cayó de nuevo, fue a la casa del tipo este y ahora está ahí, lo que pasa es que cuando entró la policía ella se fue para la terraza".

La mujer pidió que le hicieran un examen forense porque "dudo que el problema que tiene en la garganta sea unas anginas. Para mí, el golpeador la agarró del cuello y entonces por eso tiene ese problema en la voz que no puede ni hablar. Tiene moretones, la cabeza totalmente golpeada, le pido al fiscal o al juez, que vuelvan a entrar porque ella está ahí en la casa y está corriendo un peligro estando con esa persona, este psicópata".

"Ella tiene una debilidad, pero no es culpable de nada, es una víctima de lo que está pasando. Ella tenía toda la energía para hacer el junte de Bandana y este tipo la quiere apagar", afirmó Ioja.

Lissa declara

El abogado de Lissa Vera, integrante del grupo musical Bandana, señaló que su cliente “está declarando” en el caso que investiga la presunta desaparición de Lowrdez Fernández, al tiempo que sostuvo: “Tenemos audios y videos de prueba”. Fernando Cortés señaló que “esta situación afecta a la banda”, en declaraciones a la prensa.

