Es oficial: el piloto argentino Nico Varrone saltará a la Fórmula 2 en el 2026

El automovilismo argentino volverá a tener representación en la antesala de la Fórmula 1. Nicolás Varrone fue confirmado oficialmente como nuevo piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2.
El anuncio lo realizó la propia categoría y el equipo neerlandés a través de sus canales oficiales, destacando la llegada del joven argentino, campeón de las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am, como un paso clave en su carrera deportiva.
Van Amersfoort Racing (VAR) le dio una cálida bienvenida al piloto de 23 años, resaltando su experiencia en campeonatos internacionales de resistencia como el WEC y el IMSA.
“Nos complace enormemente dar la bienvenida a Nico a Van Amersfoort Racing para nuestra campaña 2026. Su experiencia y logros, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos. Confiamos en que se adaptará rápidamente al entorno de la F2 y aportará un gran valor al equipo”, expresó Brad Joyce, director del conjunto neerlandés.
Varrone, por su parte, no ocultó su entusiasmo por este salto en su trayectoria: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”, declaró el argentino, que participará en los test de postemporada en Abu Dabi antes del inicio oficial del campeonato.
Nacido en Buenos Aires y formado en la Fórmula Renault 2.0 argentina, Varrone inició su carrera en Europa en 2018, donde conquistó el título del V de V Challenge Monoplace con un dominio abrumador.
Racing: una derrota mínima y muy fina
Desde entonces, su progresión fue constante: compitió en la European Le Mans Series, el WEC y el IMSA SportsCar Championship, obteniendo múltiples victorias y podios, entre ellos la histórica conquista en Le Mans. Ahora, el argentino afrontará un nuevo desafío en los monoplazas, con la mira puesta en la Fórmula 1.
La temporada 2026 de la Fórmula 2 comenzará el 6 de marzo en Melbourne y contará con 14 rondas y 28 carreras, compartiendo calendario con la Fórmula 1.
Con Varrone, el automovilismo argentino recupera una presencia de peso en el principal semillero de pilotos rumbo a la máxima categoría y se suma a Franco Colapinto que está a la espera de su tercera temporada en la categoría reina.
