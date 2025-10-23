¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Lionel Messi

Luego de confirmar su continuidad hasta 2028, Lionel Messi planea seguir siendo el eje del ambicioso proyecto del Inter Miami. Mientras Busquets y Alba se retiran, el club de Beckham y los hermanos Mas busca figuras de peso para rodear al capitán argentino.

Ya hay un principio de acuerdo con Sergio Reguilón, ex Real Madrid, y los rumores apuntan alto: Neymar y Robert Lewandowski son los nombres que más suenan para sumarse. Además, Luis Suárez evalúa renovar su vínculo. En Fort Lauderdale sueñan con volver a ver a la legendaria MSN —Messi, Suárez y Neymar— reunida en la MLS.

El anuncio del acuerdo extendido fue más que una simple firma: en el vídeo que difundió el club, Messi aparece con traje mientras firma en medio de las obras del nuevo estadio Miami Freedom Park, previsto para inaugurarse en 2026. La plataforma del proyecto es clara: con la Pulga como eje, Inter Miami busca no sólo consolidarse en la MLS, sino aspirar a protagonismo global.

Un refuerzo con acuerdo verbal: Sergio Reguilón, lateral español de 28 años que quedó libre del Tottenham, estaría listo para sumarse al plantel. Con este armado, el club busca de la mano de Messi consolidar su marca global. También, con el torneo mundial de clubes como horizonte, el plan es construir un plantel acorde a esas aspiraciones.