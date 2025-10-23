¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Lionel Messi

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: "Decenas de familias en la calle"
VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: "Decenas de familias en la calle"
Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
VIDEO. Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
VIDEO. Sofía de Hagen, la "candidata del campo" de la lista de Potencia: "Las retenciones estancaron el desarrollo del interior"
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
¡Hay Messi para rato! La Pulga renovó con Inter Miami y va a jugar hasta los 41
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar"
Impactante confesión de Britney Spears sobre su salud: preocupación y alarma
Guerra motoquera en La Plata: imputaron al "Hells Angels" del Ford Fairline usado en la emboscada a tiros
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
Para Kicillof, Trump es el "jefe de campaña de Milei: "Lo ningunea, lo humilla, lo basurea y eso no me gusta"
A tres días de las elecciones, cayó el dólar y cerró a $1.505
El Gobierno de EEUU cuadruplicó la cuota de compra de carne argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de confirmar su continuidad hasta 2028, Lionel Messi planea seguir siendo el eje del ambicioso proyecto del Inter Miami. Mientras Busquets y Alba se retiran, el club de Beckham y los hermanos Mas busca figuras de peso para rodear al capitán argentino.
Ya hay un principio de acuerdo con Sergio Reguilón, ex Real Madrid, y los rumores apuntan alto: Neymar y Robert Lewandowski son los nombres que más suenan para sumarse. Además, Luis Suárez evalúa renovar su vínculo. En Fort Lauderdale sueñan con volver a ver a la legendaria MSN —Messi, Suárez y Neymar— reunida en la MLS.
El anuncio del acuerdo extendido fue más que una simple firma: en el vídeo que difundió el club, Messi aparece con traje mientras firma en medio de las obras del nuevo estadio Miami Freedom Park, previsto para inaugurarse en 2026. La plataforma del proyecto es clara: con la Pulga como eje, Inter Miami busca no sólo consolidarse en la MLS, sino aspirar a protagonismo global.
Un refuerzo con acuerdo verbal: Sergio Reguilón, lateral español de 28 años que quedó libre del Tottenham, estaría listo para sumarse al plantel. Con este armado, el club busca de la mano de Messi consolidar su marca global. También, con el torneo mundial de clubes como horizonte, el plan es construir un plantel acorde a esas aspiraciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí