Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Deportes

¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Lionel Messi

¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Lionel Messi
23 de Octubre de 2025 | 16:24

Escuchar esta nota

Luego de confirmar su continuidad hasta 2028, Lionel Messi planea seguir siendo el eje del ambicioso proyecto del Inter Miami. Mientras Busquets y Alba se retiran, el club de Beckham y los hermanos Mas busca figuras de peso para rodear al capitán argentino.

Ya hay un principio de acuerdo con Sergio Reguilón, ex Real Madrid, y los rumores apuntan alto: Neymar y Robert Lewandowski son los nombres que más suenan para sumarse. Además, Luis Suárez evalúa renovar su vínculo. En Fort Lauderdale sueñan con volver a ver a la legendaria MSN —Messi, Suárez y Neymar— reunida en la MLS.

LEA TAMBIÉN

¡Hay Messi para rato! La Pulga renovó con Inter Miami y va a jugar hasta los 41

 

El anuncio del acuerdo extendido fue más que una simple firma: en el vídeo que difundió el club, Messi aparece con traje mientras firma en medio de las obras del nuevo estadio Miami Freedom Park, previsto para inaugurarse en 2026. La plataforma del proyecto es clara: con la Pulga como eje, Inter Miami busca no sólo consolidarse en la MLS, sino aspirar a protagonismo global.

Un refuerzo con acuerdo verbal: Sergio Reguilón, lateral español de 28 años que quedó libre del Tottenham, estaría listo para sumarse al plantel. Con este armado, el club busca de la mano de Messi consolidar su marca global. También, con el torneo mundial de clubes como horizonte, el plan es construir un plantel acorde a esas aspiraciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Últimas noticias de Deportes

Es oficial: el piloto argentino Nico Varrone saltará a la Fórmula 2 en el 2026

¡Hay Messi para rato! La Pulga renovó con Inter Miami y va a jugar hasta los 41

Racing: una derrota mínima y muy fina

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Policiales
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar" 
Crece el misterio por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: amplían rastrillaje y nueva hipótesis
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"
Política y Economía
A tres días de las elecciones, cayó el dólar y cerró a $1.505
VIDEO. Sofía de Hagen, la "candidata del campo" de la lista de Potencia: "Las retenciones estancaron el desarrollo del interior"
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
Para Caputo el dólar a $1.500 "está holgadamente arriba"
Espectáculos
Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas
Tremendo informe del Ministerio Tutelar revela que las hijas de Wanda Nara no quieren hablar con Mauro Icardi
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
Impactante confesión de Britney Spears sobre su salud: preocupación y alarma
La tele, la libertadores y el rating: pocos goles, muchos puntos
La Ciudad
VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: "Decenas de familias en la calle"
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
23/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Cumple de Fede Moura, filas para presentar un CV y cierre de campañas
VIDEO. Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla