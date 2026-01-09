Milei recibió a una referente opositora a Maduro

Con la situación política de Venezuela como tema excluyente, el presidente, Javier Milei, recibió ayer en Casa Rosada a la dirigente opositora a Nicolás Maturo, Elisa Trotta. Antes, el mandatario se había encontrado para debatir la misma cuestión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De la reunión con Trotta participaron, además de Milei, el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet (LLA), cercana a Patricia Bullrich.

“Fue una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad, y ese fue el tema que abordamos: la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado”, contó Trotta al término de la reunión, a la par que celebró la “caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente”, en referencia al gobierno chavista.

La dirigente, que fue la referente de Juan Guaidó en la Argentina y ahora se desempeña como secretaria del Foro Argentino por la Democracia, hizo mención luego a la “alegría” que representó para Milei el derrocamiento de Maduro. También destacó su “tranquilidad” porque “Estados Unidos y los socios democráticos, como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela”.

Trotta se refirió a su vez al rol de la chavista Delcy Rodríguez, por ahora al frente del gobierno de Venezuela con aval de Donald Trump, quien a su vez relegó a la líder de la oposición, María Corina Machado.

“Es una realidad que tenemos que asumir, que tenemos que entender, con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo”, dijo Trotta sobre la posición de Rodríguez y, en cambio, destacó la figura de Corina Machado como la “líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela”.

Según Trotta, con Milei y Quirno destacaron la “importancia” del proceso que transita por estas horas Venezuela y toda la región, “para poder sentar una democracia y una libertad en el país que sea duradera y en paz”.

Y agregó: “Esto lo hemos hablado con el presidente Milei y con el canciller Quirno: estamos en momentos muy complejos. Esto no es una mera transición hacia la democracia. Este es el desmantelamiento de un Estado tiránico, criminal y narcoterrorista, que ha mantenido al Estado venezolano y a gran parte de la región en vilo durante muchísimos años. Hoy la primera tarea es poder estabilizar el país, los servicios básicos de los venezolanos, liberar a los presos políticos, cesar con el terrorismo de Estado y darle paso a una verdadera democracia”.