Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Política y Economía |Elisa Trotta visitó la Casa Rosada

Milei recibió a una referente opositora a Maduro

Milei recibió a una referente opositora a Maduro

Milei y Trotta en la Rosada

9 de Enero de 2026 | 01:58
Edición impresa

Con la situación política de Venezuela como tema excluyente, el presidente, Javier Milei, recibió ayer en Casa Rosada a la dirigente opositora a Nicolás Maturo, Elisa Trotta. Antes, el mandatario se había encontrado para debatir la misma cuestión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De la reunión con Trotta participaron, además de Milei, el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet (LLA), cercana a Patricia Bullrich.

“Fue una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad, y ese fue el tema que abordamos: la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado”, contó Trotta al término de la reunión, a la par que celebró la “caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente”, en referencia al gobierno chavista.

La dirigente, que fue la referente de Juan Guaidó en la Argentina y ahora se desempeña como secretaria del Foro Argentino por la Democracia, hizo mención luego a la “alegría” que representó para Milei el derrocamiento de Maduro. También destacó su “tranquilidad” porque “Estados Unidos y los socios democráticos, como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela”.

Trotta se refirió a su vez al rol de la chavista Delcy Rodríguez, por ahora al frente del gobierno de Venezuela con aval de Donald Trump, quien a su vez relegó a la líder de la oposición, María Corina Machado.

“Es una realidad que tenemos que asumir, que tenemos que entender, con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo”, dijo Trotta sobre la posición de Rodríguez y, en cambio, destacó la figura de Corina Machado como la “líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela”.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales

Según Trotta, con Milei y Quirno destacaron la “importancia” del proceso que transita por estas horas Venezuela y toda la región, “para poder sentar una democracia y una libertad en el país que sea duradera y en paz”.

Y agregó: “Esto lo hemos hablado con el presidente Milei y con el canciller Quirno: estamos en momentos muy complejos. Esto no es una mera transición hacia la democracia. Este es el desmantelamiento de un Estado tiránico, criminal y narcoterrorista, que ha mantenido al Estado venezolano y a gran parte de la región en vilo durante muchísimos años. Hoy la primera tarea es poder estabilizar el país, los servicios básicos de los venezolanos, liberar a los presos políticos, cesar con el terrorismo de Estado y darle paso a una verdadera democracia”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Por la libertad”, el mensaje de Díaz Ayuso
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
+ Leidas

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Últimas noticias de Política y Economía

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino

Ratifican que Argentina podrá investigar delitos en Venezuela

VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van

La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Espectáculos
Peculiares vacaciones al natural de Ivana Nadal: relax y desnudo total en un exclusivo spa
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Deportes
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla