Milei recibió a una referente opositora a Maduro

VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias
Entre reclamos por falta de agua, discuten la tarifa en una audiencia: Absa propone 40% de aumento
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
Honduras: una diputada resultó herida por un artefacto explosivo
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo y en La Plata se las rebuscan con segundas marcas
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la situación política de Venezuela como tema excluyente, el presidente, Javier Milei, recibió ayer en Casa Rosada a la dirigente opositora a Nicolás Maturo, Elisa Trotta. Antes, el mandatario se había encontrado para debatir la misma cuestión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De la reunión con Trotta participaron, además de Milei, el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet (LLA), cercana a Patricia Bullrich.
“Fue una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad, y ese fue el tema que abordamos: la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado”, contó Trotta al término de la reunión, a la par que celebró la “caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente”, en referencia al gobierno chavista.
La dirigente, que fue la referente de Juan Guaidó en la Argentina y ahora se desempeña como secretaria del Foro Argentino por la Democracia, hizo mención luego a la “alegría” que representó para Milei el derrocamiento de Maduro. También destacó su “tranquilidad” porque “Estados Unidos y los socios democráticos, como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela”.
Trotta se refirió a su vez al rol de la chavista Delcy Rodríguez, por ahora al frente del gobierno de Venezuela con aval de Donald Trump, quien a su vez relegó a la líder de la oposición, María Corina Machado.
“Es una realidad que tenemos que asumir, que tenemos que entender, con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo”, dijo Trotta sobre la posición de Rodríguez y, en cambio, destacó la figura de Corina Machado como la “líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Según Trotta, con Milei y Quirno destacaron la “importancia” del proceso que transita por estas horas Venezuela y toda la región, “para poder sentar una democracia y una libertad en el país que sea duradera y en paz”.
Y agregó: “Esto lo hemos hablado con el presidente Milei y con el canciller Quirno: estamos en momentos muy complejos. Esto no es una mera transición hacia la democracia. Este es el desmantelamiento de un Estado tiránico, criminal y narcoterrorista, que ha mantenido al Estado venezolano y a gran parte de la región en vilo durante muchísimos años. Hoy la primera tarea es poder estabilizar el país, los servicios básicos de los venezolanos, liberar a los presos políticos, cesar con el terrorismo de Estado y darle paso a una verdadera democracia”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí