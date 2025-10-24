Este viernes se rompió un caño maestro de agua en La Pampa y Ramsay, a metros de la avenida Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Belgrano.

En ese marco, una pickup Amarok que estaba estacionada se atascó en la grieta de un caño de agua roto.

Durante varios minutos, y como quedó registrado en diferentes videos, personal de Bomberos y de AySA debió intervenir en medio de la calzada completamente inundada para destrabar, con una pala y tacos de madera, una de las ruedas del rodado. Luego de varias maniobras, el conductor pudo retirarse del lugar.