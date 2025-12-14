VIDEO.- ¡León feliz! Así ruge en las redes tras salir de nuevo campeón

El mundo Pincharrata se desbordaba este domingo de alegría y felicidad por el campeonato obtenido anoche en Santiago del Estero, luego de un partido durísimo con Racing y una definición por penales para el infarto que, sin embargo, contó con la estelar actuación del arquero Fernando Muslera.

Una coronación épica que Estudiantes festeja a lo grande, y que es un gran desahogo y un premio a la perseverancia luego de un semestre que no empezó de la mejor manera y en el que siempre fue corriendo de atrás, a lo que luego se sumaron algunas adversidades de índole extrafutbolística.

En ese marco de euforia, desde la medianoche el club no para de compartir en las redes sociales oficiales los distintos momentos de la celebración, que seguramente continuará por algunos días.

En las imágenes se destaca de forma gratificante la algarabía de jugadores, hinchada, dirigencia y del personal que forma parte de la institución, en plenos festejos por la obtención del nuevo título para el León de La Plata.

Asimismo, la clasificación a la Copa Libertadores y el recuerdo de un histórico como es Alejandro Sabella también forman parte de la saga de posteos recientes del Club.

El momento exacto de una nueva ⭐️ pic.twitter.com/U3IHxEbP3F — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 14, 2025

Todas las emociones que atravesamos en una tanda de penales, todos los momentos que vivimos junto al glorioso Estudiantes de La Plata ❤️🇦🇹 pic.twitter.com/iD1CUi55kg — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 14, 2025

Campeones en familia ❤️🇦🇹 pic.twitter.com/Ux3jc4m5ug — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 14, 2025

Un equipo ganador ⭐️🎩 pic.twitter.com/KRpva1NXTq — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 14, 2025

POV: SOMOS CAMPEONES 🏆🤳 pic.twitter.com/YxKUx6v7d3 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 14, 2025

📍Se festeja en toda la ciudad 🔥 pic.twitter.com/Q122mFiOqy — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 14, 2025