Crédito de US$ 500 millones del BID para el PAMI

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
El Gobierno nacional aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 500 millones destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI), según el Decreto 764/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de los afiliados del PAMI mediante la modernización de su estructura y la optimización de los servicios que presta.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo BID N° AR-L1411 y toda la documentación vinculada.
Y designa al INSSJP como organismo ejecutor del programa, facultado para realizar todas las operaciones y contrataciones para la implementación del crédito.
