Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia

La Justicia llevaba adelante nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Según trascendió, los operativos tienen lugar en al menos nueve empresas vinculadas a Sur Finanzas y se están llevando adelante en el centro porteño por orden del juez Luis Armella.

Ayer, y durante más de 12 horas, se realizaron más de 30 allanamientos en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, la sede de la Superliga, y en varios clubes, como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Platense y Banfield, entre otros.

