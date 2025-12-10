Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32 en La Plata

Fernando Celeste, el vecino de La Plata de 46 años que sufrió un gravísimo accidente el pasado sábado en el paso bajo nivel de las calles 1 y 32, murió a causa de las lesiones padecidas.

Tras el incidente ocurrido el 6 de diciembre, Celeste fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín. Los informes médicos indicaron que el ciclista había ingresado con un cuadro crítico, presentando un neumotórax y contusiones pulmonares severas. Permaneció internado en la unidad de terapia intensiva, luchando por su vida en un estado de salud sumamente delicado. "Es irreversible", habían dicho fuentes oficiales a este diario, por lo que más tarde se conoció la triste noticia.

La secuencia del siniestro fue capturada por las cámaras de seguridad instaladas en el área. El video muestra el instante en el que el hombre pierde el control de su bicicleta y se impacta de forma violenta contra una de las paredes del túnel. Sin embargo, el material fílmico no permite determinar con exactitud qué factor desencadenó la caída que se convirtió en trágica.

La inmediata intervención de la Comisaría Sexta de Tolosa se produjo luego de que testigos alertaran a las autoridades de la Dirección de Control Urbano, quienes llegaron al lugar y, al encontrar rastros de sangre, solicitaron apoyo policial y una ambulancia para el traslado.

Si bien las causas que originaron el accidente continúan bajo investigación, fuentes de la policía revelaron un indicio clave: se halló un chaleco reflectivo enredado en el piñón trasero de la bicicleta.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que este elemento se haya trabado, provocando el desequilibrio y la posterior caída que le causó la muerte.

Las imágenes de seguridad, por otro lado, fueron determinantes para descartar cualquier tipo de participación de otra persona.