¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral

En los últimos días, una simple foto alcanzó para que las redes sociales estallaran con especulaciones sobre un posible embarazo de Maru Botana. La cocinera, con su habitual espontaneidad, decidió salir a aclarar la situación y relató cómo vivió su familia la inesperada ola de rumores.

Según contó, sus hijos fueron los primeros en tomar el asunto con humor. “Se mataban de risa”, explicó entre risas, destacando que dentro de su casa el comentario no generó más que sorpresa y algunas bromas internas. “Estamos acostumbrados a que se digan cosas, pero esta vez fue tan insólito que apenas lo vieron se empezaron a reír”, aseguró.

¿Maru Botana embarazada?

El malentendido surgió a partir de una imagen que circuló masivamente en redes, donde Maru aparecía con la mano apoyada en el abdomen. Ese gesto, habitual y sin intención de comunicar nada, fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran que estaba anunciando una nueva maternidad. Sin embargo, la chef fue categórica: no está embarazada ni estaba dando a entender lo contrario.

Lejos de irritarse, Botana aprovechó para reflexionar sobre el escrutinio constante al que están expuestas figuras públicas, especialmente en temas vinculados al cuerpo y a la maternidad. “En Argentina hay mucho rollo con la imagen”, expresó, remarcando que lleva un estilo de vida saludable, entrena a diario y no suele engancharse con las críticas o lecturas erróneas.

La cocinera también destacó que su familia es su principal sostén y que la contención de sus hijos le da perspectiva ante cualquier comentario externo. A lo largo de los años, ha enfrentado momentos personales muy duros que marcaron su vida, y eso —según reconoce— le permite relativizar rumores livianos como el que se viralizó esta semana.

Mientras las redes siguen generando debates y teorías a partir de una simple fotografía, Maru Botana vuelve a demostrar que prefiere transitar el foco mediático con naturalidad y humor. Y que, para ella, lo realmente importante está puertas adentro, lejos del ruido digital.