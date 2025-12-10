VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia
Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Los socios del gol: mañana con EL DIA, una lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing
Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Cazas de EE UU ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Filosa acusación de Fabián Mazzei contra Adrián Suar: "Veo que el malo es el bueno"
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En los últimos días, una simple foto alcanzó para que las redes sociales estallaran con especulaciones sobre un posible embarazo de Maru Botana. La cocinera, con su habitual espontaneidad, decidió salir a aclarar la situación y relató cómo vivió su familia la inesperada ola de rumores.
Según contó, sus hijos fueron los primeros en tomar el asunto con humor. “Se mataban de risa”, explicó entre risas, destacando que dentro de su casa el comentario no generó más que sorpresa y algunas bromas internas. “Estamos acostumbrados a que se digan cosas, pero esta vez fue tan insólito que apenas lo vieron se empezaron a reír”, aseguró.
El malentendido surgió a partir de una imagen que circuló masivamente en redes, donde Maru aparecía con la mano apoyada en el abdomen. Ese gesto, habitual y sin intención de comunicar nada, fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran que estaba anunciando una nueva maternidad. Sin embargo, la chef fue categórica: no está embarazada ni estaba dando a entender lo contrario.
Lejos de irritarse, Botana aprovechó para reflexionar sobre el escrutinio constante al que están expuestas figuras públicas, especialmente en temas vinculados al cuerpo y a la maternidad. “En Argentina hay mucho rollo con la imagen”, expresó, remarcando que lleva un estilo de vida saludable, entrena a diario y no suele engancharse con las críticas o lecturas erróneas.
La cocinera también destacó que su familia es su principal sostén y que la contención de sus hijos le da perspectiva ante cualquier comentario externo. A lo largo de los años, ha enfrentado momentos personales muy duros que marcaron su vida, y eso —según reconoce— le permite relativizar rumores livianos como el que se viralizó esta semana.
LE PUEDE INTERESAR
Confesiones de Luis Ventura: habló de sus hijos y de su situación sentimental ¿Está en pareja?
Mientras las redes siguen generando debates y teorías a partir de una simple fotografía, Maru Botana vuelve a demostrar que prefiere transitar el foco mediático con naturalidad y humor. Y que, para ella, lo realmente importante está puertas adentro, lejos del ruido digital.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí