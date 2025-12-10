Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Lavandina, detergente, suavizante y más: uno por uno, los productos de limpieza que prohibió la ANMAT

10 de Diciembre de 2025 | 09:49

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de 12 productos domisanitarios de la marca Swell fabricados por la empresa Grupo JAC S.A., por carecer de registro sanitario o presentar rótulos diferentes a los autorizados.

La medida, dispuesta mediante la Disposición 9039/2025, alcanza a lavandinas, limpiadores, detergentes, suavizantes, desengrasantes y otros productos de limpieza que se comercializaban en el mercado sin la debida autorización.

La irregularidad fue detectada durante una inspección realizada en la planta de la empresa ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde se constató que se elaboraban y fraccionaban productos sin los correspondientes registros ante el organismo sanitario.

Entre los productos prohibidos figuran: Agua Lavandina Swell, Agua Lavandina Concentrada Swell, Gel Clorado Swell, Detergente concentrado Swell, Suavizante para la ropa Cielo Swell, Limpiador desodorante para pisos Swell, Quita sarro Swell y Desengrasante Multiuso Swell, entre otros.

ANMAT instruyó sumario sanitario a la firma y a su director técnico, el licenciado en Ciencias Químicas José María Rizzi, e informó la medida a las autoridades sanitarias provinciales y al SENASA.

