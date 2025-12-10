Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas

Los silencios crecen y pesan. Mientras el fútbol argentino se acerca a la final del Torneo Clausura y a definiciones urgentes sobre el próximo campeonato, la Copa Argentina y el calendario 2026, el clima dirigencial está atravesado por una incertidumbre que se expande día a día. En Ezeiza, Claudio “Chiqui” Tapia reunió a los dirigentes de Primera División en un encuentro que, en tiempos normales, debería haber servido para ordenar la agenda. Pero la escena terminó siendo casi simbólica: saludos protocolares, conversaciones que evitaban profundidades y una cautela evidente. El sorteo del próximo torneo, que debía realizarse allí mismo, finalmente fue postergado.

La causa judicial que investiga posibles maniobras de lavado y evasión vinculadas a la financiera Sur Finanzas le agregó un peso inesperado a un cierre de año ya complejo. Los más de treinta allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la Liga Profesional y una larga lista de clubes -de Racing e Independiente a San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y varios del ascenso- congelaron cualquier intento de normalidad. La Justicia busca documentación contable, contratos de sponsoreo, préstamos y archivos que permitan reconstruir un circuito financiero hoy bajo la lupa. La sospecha de triangulaciones y operaciones irregulares activó un efecto dominó que terminó por paralizar a todo el ecosistema futbolero.

En paralelo, el silencio se volvió regla. Ni en público ni en privado los dirigentes parecen dispuestos a pronunciar palabra. El grupo de WhatsApp de la Liga Profesional, habitualmente activo, permanece mudo desde que comenzaron los procedimientos judiciales. Nadie quiere exponerse, nadie quiere quedar asociado a un escándalo cuyo alcance todavía no está claro. “Nadie va a escribir una letra”, confió un directivo del interior en voz baja, graficando una sensación generalizada: cualquier comentario puede volverse un problema futuro. La falta de pronunciamientos también responde al temor de que la propia causa se profundice. Con los allanamientos tan frescos y una investigación que podría escalar, muchos consideran que lo más prudente es esperar.

En ese contexto, la AFA y la Liga Profesional difundieron comunicados en los que intentan despegarse del núcleo de la causa y remarcar que los contratos con Sur Finanzas eran “meramente comerciales”. Se pusieron a disposición de la Justicia, aunque puertas adentro saben que lo que ocurra en las próximas semanas puede modificar la estructura de decisiones. Incluso algunos clubes comienzan a revisar acuerdos, patrocinios y archivos internos ante la posibilidad de que se requiera documentación adicional.

La situación no sólo complica la gobernanza institucional sino también la organización del fútbol en lo inmediato. Con la final del Clausura a la vuelta de la esquina, las definiciones del próximo torneo deberían estar tomadas. Formato, fixture, zonas, sedes: todo está en suspenso. El aplazamiento del sorteo es una señal contundente de la dificultad para avanzar en un marco sin certezas.

El futuro dependerá en gran parte de la evolución del expediente judicial. Si aparecen imputaciones o se amplía el alcance de la causa, la presión sobre la dirigencia será inevitable. También influirá la reacción interna: un ambiente que siempre prefirió las negociaciones silenciosas hoy se encuentra obligado a enfrentar una crisis visible, en la que los tiempos judiciales chocan con los tiempos del fútbol.