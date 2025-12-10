Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas

Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing
Los socios del gol: mañana con EL DIA, una lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
¿Sigue Zaniratto en Gimnasia? Primera reunión positiva pero no se habla de acuerdo total
Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Cazas de EE UU ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Filosa acusación de Fabián Mazzei contra Adrián Suar: "Veo que el malo es el bueno"
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los silencios crecen y pesan. Mientras el fútbol argentino se acerca a la final del Torneo Clausura y a definiciones urgentes sobre el próximo campeonato, la Copa Argentina y el calendario 2026, el clima dirigencial está atravesado por una incertidumbre que se expande día a día. En Ezeiza, Claudio “Chiqui” Tapia reunió a los dirigentes de Primera División en un encuentro que, en tiempos normales, debería haber servido para ordenar la agenda. Pero la escena terminó siendo casi simbólica: saludos protocolares, conversaciones que evitaban profundidades y una cautela evidente. El sorteo del próximo torneo, que debía realizarse allí mismo, finalmente fue postergado.
La causa judicial que investiga posibles maniobras de lavado y evasión vinculadas a la financiera Sur Finanzas le agregó un peso inesperado a un cierre de año ya complejo. Los más de treinta allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la Liga Profesional y una larga lista de clubes -de Racing e Independiente a San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y varios del ascenso- congelaron cualquier intento de normalidad. La Justicia busca documentación contable, contratos de sponsoreo, préstamos y archivos que permitan reconstruir un circuito financiero hoy bajo la lupa. La sospecha de triangulaciones y operaciones irregulares activó un efecto dominó que terminó por paralizar a todo el ecosistema futbolero.
En paralelo, el silencio se volvió regla. Ni en público ni en privado los dirigentes parecen dispuestos a pronunciar palabra. El grupo de WhatsApp de la Liga Profesional, habitualmente activo, permanece mudo desde que comenzaron los procedimientos judiciales. Nadie quiere exponerse, nadie quiere quedar asociado a un escándalo cuyo alcance todavía no está claro. “Nadie va a escribir una letra”, confió un directivo del interior en voz baja, graficando una sensación generalizada: cualquier comentario puede volverse un problema futuro. La falta de pronunciamientos también responde al temor de que la propia causa se profundice. Con los allanamientos tan frescos y una investigación que podría escalar, muchos consideran que lo más prudente es esperar.
En ese contexto, la AFA y la Liga Profesional difundieron comunicados en los que intentan despegarse del núcleo de la causa y remarcar que los contratos con Sur Finanzas eran “meramente comerciales”. Se pusieron a disposición de la Justicia, aunque puertas adentro saben que lo que ocurra en las próximas semanas puede modificar la estructura de decisiones. Incluso algunos clubes comienzan a revisar acuerdos, patrocinios y archivos internos ante la posibilidad de que se requiera documentación adicional.
La situación no sólo complica la gobernanza institucional sino también la organización del fútbol en lo inmediato. Con la final del Clausura a la vuelta de la esquina, las definiciones del próximo torneo deberían estar tomadas. Formato, fixture, zonas, sedes: todo está en suspenso. El aplazamiento del sorteo es una señal contundente de la dificultad para avanzar en un marco sin certezas.
El futuro dependerá en gran parte de la evolución del expediente judicial. Si aparecen imputaciones o se amplía el alcance de la causa, la presión sobre la dirigencia será inevitable. También influirá la reacción interna: un ambiente que siempre prefirió las negociaciones silenciosas hoy se encuentra obligado a enfrentar una crisis visible, en la que los tiempos judiciales chocan con los tiempos del fútbol.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí