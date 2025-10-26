El verano en lino

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Atemporal, elegante y natural, este tipo de tela vuelve a protagonizar la temporada cálida. Trajes desestructurados, camisas amplias y tonos neutros redefinen el estilo masculino con una frescura que combina sofisticación y confort
El lino, ese clásico de los veranos europeos y de las fotos en la Costa Azul, recupera su lugar en el guardarropa masculino. Después de años dominados por tejidos técnicos y sintéticos, la moda vuelve la mirada hacia los materiales nobles. En tiempos de calor y ritmo urbano, el hombre moderno busca ligereza sin perder elegancia. Y ahí, el lino —con su textura inconfundible y su aire relajado— emerge como la respuesta perfecta.
El nuevo traje de lino abandona la rigidez y se viste de movimiento. Las estructuras se suavizan, los hombros se desarman y los pantalones ganan amplitud.
Se trata de un “smart casual” elevado: prendas que respiran, acompañan el cuerpo y funcionan tanto para una reunión laboral como para un cóctel al atardecer. Las combinaciones más actuales mezclan sacos sin forro con remeras de algodón orgánico o camisas abiertas, logrando una silueta relajada pero impecable.
En materia de color, la tendencia se inclina por los tonos neutros y naturales: arena, beige, blanco roto, verde oliva y gris piedra dominan la paleta. Sin embargo, los acentos más audaces —como el terracota, el azul lino o el verde salvia— aportan frescura y modernidad. El resultado es un equilibrio entre sobriedad y vitalidad, entre lo clásico y lo contemporáneo.
El encanto del lino radica también en su imperfección: se arruga, sí, pero esas marcas del uso real son parte de su carácter. En lugar de ocultarlas, la nueva moda las celebra como símbolo de autenticidad. Vestir lino es aceptar el paso del tiempo y el movimiento como parte del estilo. En palabras simples: la elegancia ya no se mide en rigidez, sino en naturalidad.
Las marcas de lujo y diseñadores independientes coinciden: el lino es el tejido del futuro cercano. Desde las colecciones italianas de Giorgio Armani hasta las líneas escandinavas de NN07 o COS, todos apuestan por materiales transpirables y sostenibles. Incluso en Latinoamérica, los diseñadores locales reinterpretan el lino en clave artesanal, con procesos más conscientes y producción responsable.
LE PUEDE INTERESAR
El pan de grupo escombros derramará migas en Recoleta
LE PUEDE INTERESAR
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
En el día a día, este material se adapta con facilidad. Un pantalón de lino recto, una camisa de cuello mao o una bomber sin forro pueden elevar un look básico. El secreto está en la proporción: piezas amplias, cortes limpios y una estructura que se percibe liviana. El lino se lleva con mocasines, sandalias o zapatillas blancas; con actitud relajada pero siempre cuidada.
En definitiva, el verano 2026 marca el regreso del traje liviano, no como un uniforme formal, sino como una declaración de estilo y comodidad. El lino deja de ser un material de vacaciones para convertirse en un aliado cotidiano: elegante, fresco y genuino. En tiempos de calor —y de cambio—, su sencillez vuelve a recordarnos una lección eterna de la moda: lo natural nunca pasa de moda.
Fotos: Pinterest
bERMUDAS DE RAIDERS JEANS
pANTALÓN de lino LIVIANO DE RAIDERS
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí