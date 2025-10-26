Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Asimetrías al sol

El verano se viste de desequilibrios elegantes. Prendas de un solo hombro, escotes diagonales y largos irregulares marcan una nueva silueta femenina: más libre, dinámica y llena de movimiento

Asimetrías al sol
26 de Octubre de 2025 | 02:50
Edición impresa

El verano llega con una invitación clara: romper con la simetría y dejar que la frescura guíe las siluetas. La próxima temporada se define por los escotes inesperados, los largos irregulares y las prendas que juegan con las proporciones. La idea es moverse con libertad y estilo, con piezas que revelan sin mostrar demasiado y que celebran la naturalidad del cuerpo en movimiento.

Entre los protagonistas de esta tendencia están los escotes asimétricos y las prendas de un solo hombro, un guiño al equilibrio entre lo clásico y lo audaz. Desde los vestidos vaporosos hasta los tops estructurados, el foco está en destacar la línea del cuello y el hombro con cortes que aportan dinamismo visual. Este tipo de diseño, además, estiliza la figura y aporta un aire sofisticado, ideal tanto para la playa como para una noche de verano.

La asimetría se convierte así en el nuevo sinónimo de elegancia relajada. Las faldas se acortan de un lado, los vestidos se abren con tajos diagonales, y los tops dejan ver una manga mientras la otra desaparece. Los diseñadores apuestan por este juego de desequilibrios controlados, donde la piel aparece de forma estratégica, sin excesos, generando un contraste entre estructura y ligereza.

En cuanto a los materiales, predominan los tejidos livianos y con movimiento: lino, popelina, algodón con caída, gasas y viscosas que acompañan el andar. La paleta de colores se inclina hacia los tonos naturales —arena, terracota, marfil— combinados con acentos más vibrantes como el coral, el verde menta o el azul eléctrico. La idea es transmitir energía, pero con un toque orgánico y sensorial.

El escote irregular no solo se reserva para las prendas de vestir. Los trajes de baño también adoptan la asimetría con recortes laterales, tiras cruzadas y una estética que mezcla lo deportivo con lo elegante. Lo mismo ocurre con las blusas tipo bandeau o con los tops anudados, que reeditan la sensualidad de los años 2000 con un enfoque más refinado.

Las prendas de un solo hombro son las grandes aliadas de quienes buscan destacar sin esfuerzo. En vestidos midi, maxis con vuelo o tops minimalistas, este corte se adapta tanto a looks de día como de noche. Es una silueta que combina con pantalones amplios, faldas envolventes o shorts de lino, creando conjuntos versátiles y contemporáneos.

En definitiva, el verano 2026 se anuncia como una temporada de movimiento y contraste. Escotes diagonales, dobladillos desiguales y cortes libres invitan a dejar atrás la rigidez y abrazar lo imperfecto como parte del encanto. La moda se vuelve más fluida, más personal, y cada prenda —con sus líneas que suben, bajan o desaparecen— cuenta una historia de libertad bajo el sol.

Fotos: Pinterest

 

