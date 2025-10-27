Charla gratuita para martilleros sobre la Unidad de Información Financiera

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores
Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
VIDEO. Kicillof relativizó el resultado y apuntó contra Milei: “6 de cada 10 argentinos no apoyan su modelo”
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
LLA va por el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Benja Vicuña ¿cambia de rubro? Lo tentaron para conducir un programa
EE UU y China se acercan: un paso para bajar la tensión comercial
Hoy a las 19 se realizará una charla gratuita para martilleros sobre operaciones con la Unidad de Información Financiera. Aaspectos normativos, operativos y prácticos vinculados a la Unidad de Información Financiera y su impacto en el ejercicio profesional. Se realizará en el Instituto Superior de Formación Técnica del Colegio de Martilleros y Corredores públicos de La Plata, calle 1 entre 45 y 46 N° 671. Los disertantes son los ex directores de la UIF Mariano Ezeyza, Ignacio Yacobucci y Juan Jara, informaron los organizadores de la charla.
