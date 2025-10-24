Se supo: revelan el estado de salud de la Bandana Lourdes Fernández, que ya fue dada de alta 

Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
La cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada por efectivos de la Policía en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.
Entonces, el paradero de la integrante de Bandana generó preocupación luego de que trascendiera de que su madre, Mabel López, presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B, alertando que su hija está desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.
Una vez localizada en el departamento de Leandro García Gómez, Lourdes fue trasladada al Hospital Fernández, donde estuvo internada con suero y una sobredosis tras haber estado consumiendo estupefacientes durante cuatro días seguidos.
Ahora, la información es más alentadora, ya que la mencionada cantante recibió el alta médica a primeras horas de la madrugada de este viernes, luego de que el equipo médico determinara que no presentaba ninguna sintomatología.
