Qué encontraron en el departamento de Palermo donde García Gómez mantuvo secuestrada a Lowrdez Fernández

En el departamento de Palermo donde el empresario Leandro García Gómez mantuvo secuestrada a la cantante Lowrdez Fernández, hallaron botellas de alcohol y pastillas sin el blíster, confirmaron fuentes oriciales.

Durante las pericias al departamento de la pareja de la artista, ubicado en la calle Ravignani al 2100, la Policía de la Ciudad encontró “muchas botellas con bebidas (vodka, vino, whisky, fernet, etc.) y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

En este sentido, las autoridades informaron que todo el material “está en el laboratorio químico de Policía Científica para análisis”.

A su vez, según se supo, la cantante fue dada de alta este viernes a la madrugada del Hospital Fernández y ahora se encuentra en la casa de una amiga, debido a que está enojada con su madre por la denuncia que radicó.

Cabe recordar que anoche la cantante, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada por efectivos de la Policía de CABA en ese departamento que pertenecía a García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento estaba Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura. Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, cuando estaba escondido en otro sector del mismo edificio.