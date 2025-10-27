Santilli afirmó que cumplirá la promesa de pelarse tras el triunfo de La Libertad Avanza

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional electo Diego Santilli confirmó que cumplirá la promesa que había hecho -y hasta promocionado- durante la campaña: “Voy a tener que cortarme el pelo”, reconoció este lunes durante una entrevista radial.

Santilli aprovechó para calificar el resultado electoral como un veredicto claro de la ciudadanía: “El triunfo es de los bonaerenses que eligieron ir hacia adelante y no volver al pasado”, afirmó, destacando su rol como enlace entre el electorado y la política oficialista.

En lo político, sostuvo que su alianza con LLA y el PRO fue clave para revertir la brecha enfrentada unas semanas atrás y alcanzar un cambio sustancial en la provincia. “La sociedad bonaerense decidió eso”, subrayó Santilli al referirse a la opción por una administración distinta.

Además, elogió el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP), al decir que “es un sistema que vino para quedarse”, aludiendo a la mayor transparencia y agilidad del proceso electoral de este domingo. Para Santilli, su gesto cumple con “un cable que conectó con la sociedad”, que según él, decidió avanzar hacia un nuevo rumbo. La decisión de Santilli