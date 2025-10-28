Actividades: conversatorio, desfile y peña

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
La profesora Ana María Altamirano brindará una charla sobre el artista Atilio Boveri, el próximo jueves 30 de octubre a las 19, en el auditorio de la Catedral, calle 51 entre 14 y 15, con entrada libre y gratuita y la organización de la comisión de cultura de la Fundación Catedral.
Etapas de los juicios
desfile de mascotas
La Feria Manos Platenses organiza el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, el próximo domingo 2 de noviembre a las 15 en la Plaza Azcuénaga, de 19 y 44. Con entrada libre y gratuita.
El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Actuarán “Mario Manso”, “Temporal”, “Los Godoy”, “La Juntada de Carlitos”, entre otros. Las reservas al: 221 6170451.
El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.
El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una fiesta por realizarse el
8 de noviembre, a las 20, en su sede de Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.
