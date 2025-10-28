Actividades: conversatorio, desfile y peña

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Conversatorios en la catedral

La profesora Ana María Altamirano brindará una charla sobre el artista Atilio Boveri, el próximo jueves 30 de octubre a las 19, en el auditorio de la Catedral, calle 51 entre 14 y 15, con entrada libre y gratuita y la organización de la comisión de cultura de la Fundación Catedral.

desfile de mascotas

La Feria Manos Platenses organiza el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, el próximo domingo 2 de noviembre a las 15 en la Plaza Azcuénaga, de 19 y 44. Con entrada libre y gratuita.

peña folclórica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Actuarán “Mario Manso”, “Temporal”, “Los Godoy”, “La Juntada de Carlitos”, entre otros. Las reservas al: 221 6170451.

BOCHAS

El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.

fiesta de fin de año

El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una fiesta por realizarse el

8 de noviembre, a las 20, en su sede de Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.