Arranca el juicio por un asesinato de alto impacto

Tras más de dos años de investigación y cerca de 35 audiencias preliminares, finalmente llegó a juicio uno de los casos más resonantes del país. Será bajo el sistema de jurados, en la provincia de Chaco, por el asesinato de Cecilia Strzyzowski. Los imputados son el novio, César Sena, y los suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. También sentaron en el banquillo de los acusados a cuatro piqueteros, que oficiaban de estrechos colaboradores y tenían presuntos vínculos con el ex gobernador Jorge Capitanich.

César Sena está acusado de asesinar a Cecilia, contando con la participación necesaria de sus padres, Emerenciano y Marcela, y con el apoyo posterior de los encubridores Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso. Los tres primeros podrían recibir perpetua. Los otros entre 15 y 18 años de cárcel.

El cuerpo de la joven nunca apareció. Creen que la desmembraron y tiraron sus restos a los chanchos.