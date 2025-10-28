Prevén un fuerte dispositivo de seguridad

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A partir de la situación planteada, con tres casos muy resonantes que coinciden por agenda dentro del mismo edificio, se prevé un refuerzo en los diagramas habituales de seguridad.
Las medidas fueron dispuestas con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las audiencias y preservar el orden dentro y fuera de la sede de calle 8 entre 56 y 57.
Como se sabe, la custodia interior depende del Servicio Penitenciario bonaerense, mientras que en los anillos exteriores, de ser necesario, deberán actuar fuerzas policiales.
La idea es preservar a los acusados y mantener al público y los medios bajo monitoreo permanente a fin de evitar aglomeraciones.
El operativo permanecerá activo durante toda la jornada y será evaluado día a día según la afluencia de personas y la evolución de las audiencias.
Fuentes de tribunales remarcaron que se trata de una medida preventiva y coordinada, similar a las adoptadas en otros procesos de alto perfil en la provincia de Buenos Aires.
LE PUEDE INTERESAR
García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez
LE PUEDE INTERESAR
Violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata: hay dos heridos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí