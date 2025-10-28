Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Prevén un fuerte dispositivo de seguridad

28 de Octubre de 2025 | 03:07
Edición impresa

A partir de la situación planteada, con tres casos muy resonantes que coinciden por agenda dentro del mismo edificio, se prevé un refuerzo en los diagramas habituales de seguridad.

Las medidas fueron dispuestas con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las audiencias y preservar el orden dentro y fuera de la sede de calle 8 entre 56 y 57.

Como se sabe, la custodia interior depende del Servicio Penitenciario bonaerense, mientras que en los anillos exteriores, de ser necesario, deberán actuar fuerzas policiales.

La idea es preservar a los acusados y mantener al público y los medios bajo monitoreo permanente a fin de evitar aglomeraciones.

El operativo permanecerá activo durante toda la jornada y será evaluado día a día según la afluencia de personas y la evolución de las audiencias.

Fuentes de tribunales remarcaron que se trata de una medida preventiva y coordinada, similar a las adoptadas en otros procesos de alto perfil en la provincia de Buenos Aires.

LE PUEDE INTERESAR

García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez

LE PUEDE INTERESAR

Violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata: hay dos heridos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

La interna llegó a las paredes

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

El Barba está listo para superar una nueva marca
Últimas noticias de Policiales

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Grave incidente en una pensión con dos heridos
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
La Ciudad
La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%
La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Conciliación obligatoria en Acerías Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla