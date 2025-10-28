Prevén un fuerte dispositivo de seguridad

A partir de la situación planteada, con tres casos muy resonantes que coinciden por agenda dentro del mismo edificio, se prevé un refuerzo en los diagramas habituales de seguridad.

Las medidas fueron dispuestas con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las audiencias y preservar el orden dentro y fuera de la sede de calle 8 entre 56 y 57.

Como se sabe, la custodia interior depende del Servicio Penitenciario bonaerense, mientras que en los anillos exteriores, de ser necesario, deberán actuar fuerzas policiales.

La idea es preservar a los acusados y mantener al público y los medios bajo monitoreo permanente a fin de evitar aglomeraciones.

El operativo permanecerá activo durante toda la jornada y será evaluado día a día según la afluencia de personas y la evolución de las audiencias.

Fuentes de tribunales remarcaron que se trata de una medida preventiva y coordinada, similar a las adoptadas en otros procesos de alto perfil en la provincia de Buenos Aires.