Motochorros dieron un golpe exprés en Tolosa

Una joven de 17 años fue asaltada alrededor de las 22:30 del domingo mientras caminaba por calle 528, en dirección a calle 118. Según pudo averiguar este diario, dos hombres que se desplazaban junto a una moto la interceptaron y, tras un forcejeo, le arrebataron la cartera. Uno de los agresores, identificado por la joven como un conocido del barrio, la amenazó y le exigió la entrega del teléfono celular; ante su negativa, recibió un golpe en la cabeza.

El atacante se hizo con varios objetos de valor: una cartera, un reloj, un cargador de celular, dos remeras, una tarjeta SUBE, el documento de identidad de la joven, maquillajes y el teléfono celular. Tras apoderarse del botín, ambos delincuentes huyeron a bordo de la motocicleta color negro de 110 cc. La víctima, todavía en estado de shock, regresó como pudo a su domicilio. La causa fue caratulada como robo calificado y abuso físico.