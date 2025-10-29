Entregaron viviendas a familias de Villa Elvira

El Gobierno bonaerense y la Municipalidad de La Plata entregaron cerca de 60 viviendas construidas en el "barrio Ministerio", de 1 y 83 de Villa Elvira, que beneficiarán a unas 168 personas.

En total son 58 casas y las obras contemplaron la instalación de redes de electricidad, gas, agua potable, cloacas y desagües pluviales, la ejecución de pavimentos, veredas y rampas para personas con movilidad reducida, la instalación de luminarias y cestos de residuos domiciliarios y la plantación de nuevo arbolado.

La intervención en la zona comenzó en 2023 y este acto configuró la tercera etapa de entrega de viviendas del barrio, de un total de 163 que se construyeron en el marco de la Ley 6.021 de Licitación Pública.

Vale recordar que en lo que va de 2025 ya se entregaron 21 viviendas en Melchor Romero, que se suman a las 175 que están por finalizar en esa localidad. Además, están por iniciar 50 en Altos de San Lorenzo y 66 junto a la UOM en Villa Garibaldi.

“Aún con todas las dificultades que debemos atravesar por un Gobierno nacional que paralizó toda la obra pública, en la Provincia de Buenos Aires sostenemos una política habitacional que nos permite estar construyendo 8.000 casas para familias bonaerenses”, afirmó el gobernador Axel Kicillof.

“Lo hacemos porque la vivienda digna es un derecho consagrado en nuestro país hace mucho tiempo, pero requiere de un Estado presente que invierta y priorice el bienestar de nuestro pueblo”, añadió.

En la misma línea, el intendente Julio Alak sostuvo: “El Gobierno bonaerense hizo realidad el sueño de estas 58 familias de acceder a la vivienda propia: este es el resultado de una Provincia y un Municipio que trabajan juntos para dar soluciones”.

Por su parte, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, remarcó que “el Estado provincial sigue trabajando para ser más eficiente frente a las necesidades de la gente: este barrio es una muestra concreta de que con articulación y compromiso de la administración pública, las respuestas llegan y las familias pueden cumplir sus objetivos”.