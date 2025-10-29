Bebote Álvarez en pleno centro de La Plata: ¿de la tribuna a la política?

El nombre de Pablo Alejandro Álvarez vuelve a aparecer cada vez que en la tribuna de Independiente hay revuelo. Si bien el histórico líder de paravalanchas del Rojo "ya no juega" para los distintos sectores o grupos que dominan la popular del club de Avellaneda, siempre dejó en claro -públicamente- que su intención era meterse de lleno en la vida política del club.

En las últimas horas, Bebote hizo público en redes sociales un par de selfies en la esquina de 6 y 48 en La Plata. Justo frente a la Facultad de Ciencias Económicas, pero no precisamente para pasar por la casa de altos estudios sino para asistir a la sede principal de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

Según se conoció y dicho por el propio Álvarez, está detrás de una de las once agrupaciones que conforman la vida política del club. Formar una nueva agrupación para competir en los comicios del Rojo es todo un tema (de trámites, firmas con avales y gastos) entonces cada sello ya existente "vale oro".

En ese contexto, Bebote está llevando adelante los trámites para la normalización de la agrupación Identidad Roja. Hasta ahí, podría ser un hecho normal pero el revuelo político podría traer un viento de cola infernal.

La mencionada agrupación estuvo comandada por Christian Urreli, hoy tesorero del CAI y hombre de Lanús del seno del propio Néstor Grindetti. De hecho esa agrupación tuvo domicilio legal en esa ciudad.

En lo que fue las denuncias por irregularidades, Identidad Roja fue intervenida por Personas Jurídicas y se transformó en un "botín político". Independiente tiene elecciones en 2026 y contar con el poder de un sello partidario tiene un peso preponderante. De hecho como Identidad Roja no estaba "en regla" en la pasadas elecciones de 2022 en Independiente, Grindetti y compañía (Fabián Doman) tuvieron que asociarse políticamente con gente del ex presidente Julio Comparada que les facilitó un sello habilitado, en ese caso Agrupación Independiente Tradicional.

De hecho el propio Bebote en sus redes salió a señalar a gente del intendente camporista Julián Álvarez de querer birlar la agrupación aprovechando el contexto del proceso de normalización de la agrupación.

Lo cierto es que la visita de Bebote Álvarez a La Plata dejará mucha tela para cortar en el ámbito político.

