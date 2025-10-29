No afloja la "bomba de frío" en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles

El tiempo se presentaba este miércoles en La Plata y alrededores con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 16, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, jueves, se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 19.

En tanto que para el viernes el SMN pronosticó cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 11 y 23 grados.