Policiales

Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa

Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
29 de Octubre de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

Tucumán se encuentra conmocionada tras el escalofriante hallazgo del cuerpo de un hombre desmembrado en el freezer de su propio domicilio. La víctima, identificada como José Antonio Romano, de 52 años, quien se desempeñaba como contador y trabajaba en la Dirección General de Rentas, fue encontrada por su hermana el pasado domingo.

Los restos del profesional estaban envueltos en una frazada, dentro del electrodoméstico, en su casa de la esquina de avenida General Savio y Virgen del Carmen, en la localidad de Aguilares. El horror se desató cuando la familiar ingresó a la vivienda.

La intriga se profundiza con la aparición de su camioneta, que fue hallada cerrada y abandonada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol, sumando un interrogante al caso.

Allegados a Romano lo describieron como una persona "reservada y de bajo perfil", y señalaron que nunca había reportado amenazas ni conflictos.

El fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, está a cargo de la investigación. Las primeras medidas incluyen el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios clave.

En estos momentos, la clave del caso reside en los resultados de la autopsia, que son aguardados con urgencia para poder establecer con precisión la hora y la causa de muerte de Romano, intentando así desentrañar este crimen que tiene en vilo a toda la provincia.

