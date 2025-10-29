Wanda Nara juega al "desconfío" y se cansó de Maxi López en MasterChef Celebrity

Ahora, se vivió otra tensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity, que terminó con el jurado despidiendo al periodista Esteban Mirol de la competencia.

Pero, antes de conocerse la decisión del jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, la conductora Wanda Nara volvió a protagonizar un particular momento con su ex pareja Maxi López.

La primera intervención entre ellos se dio en el mercado, cuando la conductora intentó ayudar a López mostrándole donde está la cebolla de verdeo, pero luego, se dio cuenta de que lo que agarró era puerro.

Martitegui le preguntó por su elección de vegetal, a lo que Maxi se defendió: “Fue Wanda que me dijo que era cebolla de verdeo”.

“Pero, ¿vos todavía le crees a Wanda?“, le retrucó el chef.

“Eso venía pensando cuando volvía del supermercado, ¿yo todavía le creo a Wanda?“, contestó con humor el ex futbolista

Asimismo, otro de los momentos de la noche se dio cuando Wanda visitó la estación del futbolista y se quedó asombrada al verlo en acción: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas”.

“Era la motivación justa”, respondió López sin quedarse atrás.

Finalmente, cuando presentó su “satay de primavera” al jurado, la conductora tuvo una singular reacción frente al plato elegido por su ex pareja, cuestionando el origen oriental de su plato: “Siento que todo es una mojada de oreja para mí”, cerró Wanda.