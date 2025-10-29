Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente
Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
El mediocampista de River Plate, Enzo Pérez, ha decidido terminar su vínculo profesional con su histórico representante, Juan Pablo Rossi, luego de detectar presuntas irregularidades económicas que habrían derivado en una estafa. El jugador mendocino descubrió movimientos financieros y administrativos que no había autorizado, lo que motivó la ruptura definitiva de una relación laboral que se extendió durante casi toda su carrera.
Rossi, quien representó a Pérez desde sus primeros años en Estudiantes de La Plata y lo acompañó en su paso por el fútbol europeo y su llegada a River, habría cobrado a su nombre premios o sumas correspondientes al jugador sin rendir cuentas de manera adecuada. La situación habría salido a la luz recientemente, en la etapa final de la carrera del volante, y generó una profunda decepción en el entorno del futbolista.
El representante, que también trabajó con Gastón “la Gata” Fernández -con quien la relación también terminó en malos términos-, se encuentra actualmente internado por problemas personales, según indicaron fuentes cercanas. Por el momento, no se presentaron denuncias judiciales formales, aunque desde el entorno de Pérez aseguran que el vínculo contractual está “roto y cerrado”.
La ruptura pone fin a una relación de más de dos décadas entre el jugador y su agente. Rossi había sido parte de todos los pasos clave en la carrera de Enzo Pérez: su irrupción en Estudiantes, el salto a Europa, su paso por el Benfica y el Valencia, y finalmente su llegada a River, donde se convirtió en referente y capitán bajo la conducción de Marcelo Gallardo.
El conflicto también expone un costado menos visible del fútbol profesional: la dependencia económica y contractual de los jugadores con sus representantes, y la necesidad de mayor transparencia en las operaciones que involucran premios, transferencias y derechos de imagen. En este caso, la magnitud de la supuesta estafa no trascendió, pero fuentes cercanas al entorno del jugador hablan de cifras significativas acumuladas a lo largo de los años.
La situación ocurre en un momento especial para Enzo Pérez, que transita la última etapa de su carrera en River y analiza su futuro deportivo. El volante, uno de los símbolos del ciclo más exitoso del club en los últimos años, deberá ahora reordenar su estructura de representación y administración personal, mientras intenta cerrar su trayectoria dentro del campo de juego con la misma integridad que lo caracterizó siempre.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
