Aseguran que si el Gobierno lo convoca Kicillof aceptaría reunirse con Milei
29 de Octubre de 2025 | 13:41

Escuchar esta nota

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no recibió ninguna invitación de parte de Casa Rosada para participar del encuentro que tendrá lugar mañana y que estará encabezado por el presidente Javier Milei.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a Kicillof luego de que el grupo de gobernadores denominados "dialoguistas" sí recibieran una participación de parte del Gobierno. "No hubo invitación a la reunión en casa Rosada por el momento", indicaron.

De todos modos, en caso de llegar el llamado del ministro del Interior, Lisandro Catalán, encargado de hacer las invitaciones, el gobernador Kicillof tiene intenciones de participar. "Sí, vamos a ir", expresaron fuentes bonaerenses ante la consulta sobre si asistirían a la cita en caso de ser convocados por el oficialismo.

Desde la victoria del 7 de septiembre pasado en las elecciones de Buenos Aires, el gobernador Kicillof aseguró en varias oportunidades que esperaba el llamado de Milei, por lo que si es incluido en la reunión tiene la intención de ir.

