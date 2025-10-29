Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante, con súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía |En algunas provincias hay expectativas

Ramos Padilla, en pleno escrutinio definitivo tras las elecciones con BUP: "Nuestro deber es custodiar esa confianza"

Ramos Padilla, en pleno escrutinio definitivo tras las elecciones con BUP: "Nuestro deber es custodiar esa confianza"
29 de Octubre de 2025 | 10:32

Escuchar esta nota

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, encabezó en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata el inicio del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas bonaerenses, donde realizó un balance del proceso y delineó los desafíos institucionales de cara al futuro.

Durante su exposición, Ramos Padilla valoró la labor conjunta que permitió garantizar un proceso electoral “impecable y transparente”, resaltando el trabajo de la Secretaría Electoral Nacional, las autoridades provinciales, el Comando General Electoral, las fuerzas de seguridad, y especialmente el compromiso de las autoridades de mesa, delegados y trabajadores electorales.

“Detrás de cada voto hay semanas de preparación, controles y esfuerzo humano. Son 40 empresas las que participan del despliegue del material electoral, que recorre toda la provincia hasta llegar a cada establecimiento”, remarcó el magistrado, quien también agradeció la tarea de los diferentes responsables y autoridades, por su participación activa durante todo el proceso.

Ramos Padilla subrayó que la justicia electoral “no se detiene”, y que su trabajo trasciende las fechas de votación: “Hay una actividad constante que incluye la revisión de escuelas, el control de padrones, la capacitación y la articulación con los municipios para mejorar las condiciones de votación”.

En ese sentido, destacó el plan de capacitación desarrollado por la Secretaría Electoral, que alcanzó a 135 municipios, y la implementación de nuevas herramientas para optimizar la organización y la transparencia del sistema.

Desafíos hacia adelante

El juez también hizo foco en los desafíos institucionales que enfrenta la provincia de Buenos Aires y el país en materia electoral. En primer lugar, mencionó la necesidad de “continuar el debate sobre la modernización de los instrumentos de votación”, en alusión a la boleta única en papel, recientemente aprobada.

Además, llamó a “repensar la organización de los partidos políticos y el fortalecimiento del sistema democrático”, en el marco de una etapa donde se suspendieron las PASO y se debieron realizar dos elecciones en un tiempo acotado.

Otro de los puntos señalados fue la subrepresentación bonaerense en la Cámara de Diputados de la Nación, un tema que consideró “necesario abordar en profundidad para garantizar una representación equitativa de los bonaerenses en el Congreso”.

Como en cada escrutinio, el acto se inició con el Himno Nacional Argentino, gesto que Ramos Padilla definió como “un símbolo del compromiso y los deseos de los bonaerenses expresados en las urnas”.

“Cada voto es una expresión de confianza en la democracia. Nuestro deber es custodiar esa confianza”, concluyó el magistrado, quien destacó el orgullo institucional de comenzar el escrutinio en un clima de respeto y cooperación entre todos los actores del proceso.

