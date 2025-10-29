Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo

Aseguran que el huracán Melissa que azotó Jamaica y toca tierra en Cuba es el más potente en 90 años

Aseguran que el huracán Melissa que azotó Jamaica y toca tierra en Cuba es el más potente en 90 años
29 de Octubre de 2025 | 10:17

Escuchar esta nota

Al golpear Jamaica el martes, Melissa fue el huracán más potente en 90 años en el momento de tocar tierra, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la agencia estadounidense de observación océanica y atmosférica (NOAA).

Melissa llegó a Cuba este miércoles tras haber golpeado el martes Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de unos 300 km/h.

El huracán del Día del Trabajo devastó los cayos de Florida en 1935 con vientos también cercanos a los 300 km/h, y una presión atmosférica de 892 milibares.

Melissa atravesaba Cuba el miércoles como tormenta de categoría tres después de azotar Jamaica como uno de los huracanes más potentes registrados nunca en el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Cientos de miles de personas habían sido evacuadas a refugios en Cuba. Se emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, así como para el sureste y centro de Bahamas.

Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros/hora (105 mph) y se movía en dirección norte-noreste a 22 km/h (14 mph), dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés) en su último reporte. El huracán se encontraba a 70 kilómetros (45 millas) al noroeste de Guantánamo, Cuba, y a 335 kilómetros (205 millas) al sur del centro de Bahamas.

LE PUEDE INTERESAR

Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

El NHC advirtió que los preparativos previos a la llegada de la tormenta a Bahamas "deberían completarse rápidamente".

Melissa azotó Jamaica el martes con vientos máximos sostenidos de 295 km/h (185 mph) antes de perder fuerza en tierra.

Se prevé que Melissa continúe debilitándose mientras cruza Cuba y que siga siendo un huracán potente al avanzar sobre el sureste o centro de Bahamas más tarde el miércoles. Según la previsión, el jueves por la noche podría acercarse o pasar al oeste de Bermudas, donde ya hay un aviso de huracán activo.

Se espera que la tormenta genere una marejada ciclónica de hasta 3,6 metros (12 pies) en la región y deje hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en zonas del este de Cuba. Las continuas e intensas lluvias podrían causar peligrosas inundaciones con numerosos deslaves, de acuerdo con los meteorólogos estadounidenses.

El huracán podría agravar la grave crisis económica por la que atraviesa Cuba, que ya ha provocado apagones prolongados y escasez de combustible y alimentos.

En un discurso televisado, Díaz-Canel dijo que habrá muchos daños y mucho trabajo que hacer, al tiempo que apuntó que no se dejará a nadie atrás y no se escatimarán recursos para proteger a la población.

Además, el mandatario pidió a los cubanos que no subestimen el poder de Melissa, que calificó como el huracán más potente que jamás haya golpeado la isla.

Mientras Cuba se alistaba para la tormenta, los funcionarios en Jamaica se preparaban para evaluar los daños. Más de medio millón de clientes estaban sin electricidad el martes por la noche, y las autoridades reportaron caídas de árboles, de líneas eléctricas e inundaciones extensas en toda la isla.

Se reportaron amplios daños en partes de Clarendon, en el sur, y en la parroquia suroccidental de St. Elizabeth, que estaba "bajo el agua", dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

Melissa causó también daños en cuatro hospitales y dejó uno sin electricidad, lo que obligó a los funcionarios a evacuar a 75 pacientes, señaló McKenzie.

El gobierno dijo que espera reabrir todos los aeropuertos de Jamaica el jueves para garantizar la rápida distribución de los suministros de emergencia.

La tormenta ya había causado siete muertes en el Caribe, incluyendo tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Inundaciones y destrozos en Jamaica por el huracán Melissa

Huracán Melissa llega a la categoría máxima en el Caribe y temen “inundaciones catastróficas”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Todas las miradas puestas en el inicio del escrutinio definitivo que puede ser clave en provincia de Buenos Aires

Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi

Preocupación por la deuda con los empleados

VIDEO. Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Últimas noticias de El Mundo

Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos

VIDEO. Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

Escándalo real: el príncipe Andrés, al borde del desalojo por el caso Epstein
Información General
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Deportes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Policiales
Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla