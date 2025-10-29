Israel ataca Gaza tras acusar a Hamás de enfrentar a sus tropas

Israel bombardeó la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas violando el acuerdo de alto el fuego, lo que el movimiento islamista desminente.

La Defensa Civil gazatí, bajo la autoridad de Hamás, anunció al menos cinco muertos tras el ataque en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a las tropas israelíes en el territorio. Previamente, acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén.

La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo patrocinado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer al ejército “realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo “se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo”.