Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |ABRUPTO FINAL DEL ALTO EL FUEGO Y MÁXIMA TENSIÓN

Israel ataca Gaza tras acusar a Hamás de enfrentar a sus tropas

29 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

Israel bombardeó la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas violando el acuerdo de alto el fuego, lo que el movimiento islamista desminente.

La Defensa Civil gazatí, bajo la autoridad de Hamás, anunció al menos cinco muertos tras el ataque en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a las tropas israelíes en el territorio. Previamente, acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén.

La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo patrocinado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer al ejército “realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo “se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo”.

LE PUEDE INTERESAR

Megaoperativo contra el Comando Vermelho y 60 muertos : claves para entender que pasa en Río de Janeiro

LE PUEDE INTERESAR

Comando Vermelho: el grupo criminal de los más poderosos de Brasil

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Últimas noticias de El Mundo

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

Escándalo real: el príncipe Andrés, al borde del desalojo por el caso Epstein

Inundaciones y destrozos en Jamaica por el huracán Melissa
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla