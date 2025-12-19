Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Nombramiento papal

El nuevo arzobispo de Chicago, con perfil social

El nuevo arzobispo de Chicago, con perfil social

El arzobispo Ronald Hicks

19 de Diciembre de 2025 | 01:15
El papa León XIV realizó ayer su nombramiento más importante en Estados Unidos hasta la fecha al nombrar a un compatriota de Chicago como el próximo arzobispo de Nueva York, para liderar una de las arquidiócesis más grandes del país, mientras navega las relaciones con el gobierno de Donald Trump y su represión migratoria.

Ronald Hicks, de 58 años y actual obispo de Joliet, Illinois, reemplaza al cardenal Timothy Dolan, una figura conservadora prominente en la jerarquía católica de Estados Unidos, quien se retira. Hicks asume el cargo después de que Dolan finalizó la semana pasada un plan para establecer un fondo de 300 millones de dólares destinado a compensar a las víctimas de abuso sexual que demandaron a la arquidiócesis.

Hicks abordó el asunto ayer, durante una conferencia de prensa. “Como Iglesia, nunca podemos descansar en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso, proteger a los niños y cuidar a los sobrevivientes”, dijo. “Aunque este trabajo es desafiante, difícil y doloroso, espero que continúe ayudando en las áreas de responsabilidad, transparencia y sanación”.

UNA NUEVA ERA

Dolan presentó su renuncia en febrero, como se requiere al cumplir 75 años. Pero el Vaticano a menudo espera para hacer cambios importantes de liderazgo en las diócesis si hay litigios de abuso pendientes u otros asuntos de gobernanza que necesitan ser resueltos por el obispo saliente.

Sin embargo, el traspaso representa un nuevo capítulo significativo para la Iglesia católica en Estados Unidos, que está forjando una nueva era con León, nacido en Chicago, como el primer Papa estadounidense. León y la jerarquía estadounidense ya se han mostrado dispuestos a desafiar al gobierno de Trump en temas de inmigración y otros asuntos, y Hicks está considerado como un obispo muy al estilo de León.

“Acepto este nombramiento con humildad y un corazón abierto”, expresó Hicks.

