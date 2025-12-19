Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

ESCALA LA TENSIÓN

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad fue solicitada por Caracas, que argumenta que su petróleo y sus recursos están amenazados por Washington

19 de Diciembre de 2025
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia sobre la situación en Venezuela. “Puedo confirmar que la presidencia del Consejo busca convocar una reunión sobre Venezuela el martes próximo a las 15:00 hora local”, declaró Laura Miklic, vocera de la misión permanente de Eslovenia ante la ONU.

Eslovenia ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante el mes de diciembre. Según informes, la reunión de emergencia fue solicitada por Venezuela.

Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) una agresión abierta por parte de Estados Unidos y solicitó convocar una reunión de dicha instancia con carácter de urgencia.

La solicitud de Venezuela ocurrió tras recientes declaraciones y acciones de la Casa Blanca que, según Caracas, busca apropiarse por la fuerza de sus recursos energéticos.

DENUNCIA FORMAL

El canciller venezolano, Yván Gil, informó que la denuncia fue presentada formalmente ante el CSNU, al considerar que las amenazas públicas del presidente estadounidense, Donald Trump, constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y configuran un crimen de agresión contra un Estado soberano.

De acuerdo con la comunicación oficial, las autoridades venezolanas alertaron que Estados Unidos ya no disimula su objetivo estratégico: apropiarse de la mayor reserva petrolera del mundo mediante presiones políticas, coerción económica y amenazas militares directas.

“El imperialismo estadounidense amenaza a nuestro país con la pretensión colonial de apropiarse del petróleo y los recursos que pertenecen al pueblo venezolano”, afirmó textualmente el canciller, al subrayar que tales acciones buscan someter por la fuerza a una nación independiente.

La carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad detalla que el martes pasado Trump difundió un mensaje público en el que ordena un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

Según la misiva, dicho mensaje sostiene que el petróleo, las tierras u otros activos venezolanos “deben ser devueltos” a Estados Unidos, planteamiento que el Gobierno venezolano calificó de inédito, delirante y abiertamente colonialista.

La denuncia advierte que esta amenaza incluye el uso de la fuerza militar naval en el mar Caribe, lo que constituye una grave alteración de la paz regional y una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela recordó que el bloqueo naval está tipificado como crimen de agresión en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, al tratarse del cierre de puertos o costas de un Estado por fuerzas armadas extranjeras.

El documento también señala que el pasado 10 de diciembre fuerzas militares estadounidenses interceptaron un buque que transportaba 1,9 millones de barriles de crudo venezolano, cuyos tripulantes permanecen desaparecidos, hecho previamente denunciado ante el CSNU.

De igual forma, Caracas alertó sobre intentos de imponer un bloqueo aéreo unilateral, mediante acciones de guerra electrónica que ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil internacional.

En la comunicación, Caracas sostiene que estas acciones confirman que las acusaciones de terrorismo, narcotráfico o criminalidad han sido utilizadas como una cortina de humo para encubrir un plan de expoliación energética.

“La verdad ha quedado al descubierto: Estados Unidos pretende arrebatar la mayor reserva petrolera del mundo”, señala el texto oficial.

Venezuela subrayó que la diplomacia de las cañoneras pertenece a una etapa superada por la humanidad y alertó que ignorar estos hechos equivaldría a desmantelar el sistema de seguridad colectiva construido tras la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, el Gobierno venezolano reiteró formalmente su petición de convocar al Consejo de Seguridad, con el objetivo de discutir la agresión en curso y adoptar medidas que restablezcan la legalidad internacional. Gil reiteró que Venezuela se mantiene firme, unida y de pie, defendiendo su independencia, su dignidad y su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

Finalmente, la comunicación solicita que la denuncia sea distribuida como documento oficial del CSNU, a fin de que todos los Estados miembros conozcan la gravedad de la situación planteada.

 

 

