Bronca de los agricultores europeos

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cientos de tractores tomaron ayer el centro de Bruselas y transformaron el frente del Parlamento Europeo en un escenario de protesta. Agricultores de distintos países de la UE salieron a las calles para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, justo cuando los líderes del bloque se reunían para debatir la política agrícola y y el comercio exterior.
En la manifestación estallaron bombas de humo y los agricultores atacaron a los agentes de policía lanzando papas, pero recibieron manguerazos y gas lacrimógeno. Según el lobby agrícola Copa-Cogeca, unas 10.000 personas participaron de la movilización y más de 150 tractores bloquearon calles clave de la capital belga. El eje del reclamo es claro: los productores europeos temen que el pacto con el Mercosur habilite una competencia desleal con alimentos sudamericanos más baratos y con menores exigencias ambientales y sanitarias.
Carne vacuna, azúcar, arroz, miel y soja aparecen como los productos más sensibles, especialmente para agricultores de Francia, Bélgica e Italia, que denuncian años de crisis y falta de respuestas de Bruselas.
El desacuerdo entre de la UE amenaza con trabar un pacto que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y deja en evidencia una fractura profunda: el choque entre la ambición global de Europa y el malestar creciente de su campo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí