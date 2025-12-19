Bronca de los agricultores europeos

Cientos de tractores tomaron ayer el centro de Bruselas y transformaron el frente del Parlamento Europeo en un escenario de protesta. Agricultores de distintos países de la UE salieron a las calles para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, justo cuando los líderes del bloque se reunían para debatir la política agrícola y y el comercio exterior.

En la manifestación estallaron bombas de humo y los agricultores atacaron a los agentes de policía lanzando papas, pero recibieron manguerazos y gas lacrimógeno. Según el lobby agrícola Copa-Cogeca, unas 10.000 personas participaron de la movilización y más de 150 tractores bloquearon calles clave de la capital belga. El eje del reclamo es claro: los productores europeos temen que el pacto con el Mercosur habilite una competencia desleal con alimentos sudamericanos más baratos y con menores exigencias ambientales y sanitarias.

Carne vacuna, azúcar, arroz, miel y soja aparecen como los productos más sensibles, especialmente para agricultores de Francia, Bélgica e Italia, que denuncian años de crisis y falta de respuestas de Bruselas.

El desacuerdo entre de la UE amenaza con trabar un pacto que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y deja en evidencia una fractura profunda: el choque entre la ambición global de Europa y el malestar creciente de su campo.