Inundaciones y destrozos en Jamaica por el huracán Melissa

El huracán Melissa azotó el suroeste de Jamaica, causando graves inundaciones, arrancando techos de edificios y provocando la caída de rocas sobre las carreteras, tras tocar tierra como una catastrófica tormenta de categoría 5, uno de los huracanes del Atlántico más fuertes de los que se tenga registro.

Se reportaron deslizamientos de tierra, caída de árboles y numerosos cortes de energía luego de que Melissa tocó tierra cerca de New Hope, con vientos de 295 km/h. Las autoridades advirtieron que las labores de limpieza y la evaluación de los daños podrían tomar tiempo.

Una inundación dejó atrapadas a por lo menos tres familias en sus viviendas en la comunidad de Black River, en el oeste de Jamaica, pero las cuadrillas no pudieron ayudarlas debido a lo peligroso de las condiciones, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

“Los techos volaban”, manifestó. “Esperamos y rezamos para que la situación se calme y podamos tratar de llegar a esas personas”. Señaló que se reportaron extensos daños en la jurisdicción suroriental de St. Elizabeth, que, según dijo, “está bajo el agua”. McKenzie señaló que no hay informes confirmados de muertes y enfatizó que era pronto para hablar sobre la magnitud de los daños.