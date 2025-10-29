Caputo dijo que ganaron gracias al “riesgo kuka”

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
Tras el triunfo del Gobierno en las legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que el “riesgo kuka” generó inestabilidad en los mercados en la previa electoral. “Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo”, alertó.
“Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el ‘riesgo kuka’. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”, escribió Caputo en un posteo de X.
Y aseguró que la posibilidad de que Fuerza Patria tenga chances de llegar al gobierno complica la llegada de inversiones y altera los mercados. “La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional”, reclamó.
“Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad”, sumó.
Y agregó: “Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países. La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. ¡Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!”.
