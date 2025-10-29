Levanta el telón de las elecciones en la Universidad

Desde hoy comienza el extenso proceso electoral en facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En esta jornada, tal como informó este diario, inician los comicios en el sistema preuniversitario y el claustro de profesores.

Se trata de elecciones de particular relevancia, ya que definirán la composición de la Asamblea Universitaria que en mayo de 2026 deberá reunirse para elegir al nuevo presidente de la UNLP para el período 2026-2030. De este proceso surgirá la conformación de los consejos directivos de cada una de las facultades, que luego elegirán a sus respectivos decanos.

Hoy, mañana y el viernes votan los docentes de los cinco colegios del sistema de pregrado universitario. Habrá lista única en todos los casos.

En esta jornada y hasta el viernes, votarán en el claustro de profesores. Habrá disputas en cuatro facultades: Medicina, Artes, Agrarias y el Observatorio. En el resto habrá lista única. Estos comicios inaugurales pueden ser cruciales al decidir la mayor cantidad de consejeros para los consejos directivos.

Las elecciones estudiantiles serán el 5, 6 y 7 de noviembre.

Los jefes de trabajos prácticos, auxiliares diplomados y graduados votarán el 12, 13 y 14 de noviembre. Se faculta a las juntas electorales a extender la convocatoria hasta el 15 de noviembre.

Los nodocentes irán a las urnas el próximo 18 de noviembre, según el calendario que dio a conocer la UNLP.

En todos los casos, las mesas de votación abrirán desde las 8 hasta las 18 horas.

Se vota los representantes de cada uno de los claustros para definir la composición de los Consejos Directivos de las 17 Facultades y el Consejo Superior.

Además, los docentes de los 5 Colegios del Sistema de Pregrado Universitario eligen a sus directores, representantes para la Asamblea Universitaria y representantes al Consejo de Enseñanza Media y Primaria (CEMYP).

Los no docentes definirán un representante para el Consejo Directivo en cada una de las 17 facultades, dos representantes para el Consejo Superior, y diez representantes para la Asamblea Universitaria.

Los consejos directivos de cada facultad están compuestos por 16 miembros: 7 Profesores; 1 JTP; 2 Graduados; 5 estudiantes; 1 no docente.

El consejo superior está conformado por los decanos de las 17 facultades; 1 representante del claustro de profesores; 1 estudiante; y 1 graduado, por cada facultad; más 2 representantes no docentes; más dos Directores de Colegio (esta representación es rotativa).

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

La Asamblea Universitaria es el órgano supremo de gobierno de la UNLP. Entre sus atribuciones, elige al Presidente de la Universidad.

La integran los Profesores, JTP, Graduados, y estudiantes que componen los Consejos Directivos de las 17 facultades; más 10 representantes No Docentes; más 1 representante docente de cada uno de los Colegios; más 1 representante –con voz y sin voto- de cada uno de los gremios (ADULP, ATULP, FULP).