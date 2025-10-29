Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |EL PRÓXIMO AÑO SE REALIZA LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Levanta el telón de las elecciones en la Universidad

Desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre votan los diferentes claustros de las 17 facultades y los 5 colegios

Levanta el telón de las elecciones en la Universidad

Comienza hoy el extenso cronograma electoral / UNLP

29 de Octubre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Desde hoy comienza el extenso proceso electoral en facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En esta jornada, tal como informó este diario, inician los comicios en el sistema preuniversitario y el claustro de profesores.

Se trata de elecciones de particular relevancia, ya que definirán la composición de la Asamblea Universitaria que en mayo de 2026 deberá reunirse para elegir al nuevo presidente de la UNLP para el período 2026-2030. De este proceso surgirá la conformación de los consejos directivos de cada una de las facultades, que luego elegirán a sus respectivos decanos.

Hoy, mañana y el viernes votan los docentes de los cinco colegios del sistema de pregrado universitario. Habrá lista única en todos los casos.

En esta jornada y hasta el viernes, votarán en el claustro de profesores. Habrá disputas en cuatro facultades: Medicina, Artes, Agrarias y el Observatorio. En el resto habrá lista única. Estos comicios inaugurales pueden ser cruciales al decidir la mayor cantidad de consejeros para los consejos directivos.

Las elecciones estudiantiles serán el 5, 6 y 7 de noviembre.

Los jefes de trabajos prácticos, auxiliares diplomados y graduados votarán el 12, 13 y 14 de noviembre. Se faculta a las juntas electorales a extender la convocatoria hasta el 15 de noviembre.

LE PUEDE INTERESAR

El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones

Los nodocentes irán a las urnas el próximo 18 de noviembre, según el calendario que dio a conocer la UNLP.

En todos los casos, las mesas de votación abrirán desde las 8 hasta las 18 horas.

Se vota los representantes de cada uno de los claustros para definir la composición de los Consejos Directivos de las 17 Facultades y el Consejo Superior.

Además, los docentes de los 5 Colegios del Sistema de Pregrado Universitario eligen a sus directores, representantes para la Asamblea Universitaria y representantes al Consejo de Enseñanza Media y Primaria (CEMYP).

Los no docentes definirán un representante para el Consejo Directivo en cada una de las 17 facultades, dos representantes para el Consejo Superior, y diez representantes para la Asamblea Universitaria.

Los consejos directivos de cada facultad están compuestos por 16 miembros: 7 Profesores; 1 JTP; 2 Graduados; 5 estudiantes; 1 no docente.

El consejo superior está conformado por los decanos de las 17 facultades; 1 representante del claustro de profesores; 1 estudiante; y 1 graduado, por cada facultad; más 2 representantes no docentes; más dos Directores de Colegio (esta representación es rotativa).

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

La Asamblea Universitaria es el órgano supremo de gobierno de la UNLP. Entre sus atribuciones, elige al Presidente de la Universidad.

La integran los Profesores, JTP, Graduados, y estudiantes que componen los Consejos Directivos de las 17 facultades; más 10 representantes No Docentes; más 1 representante docente de cada uno de los Colegios; más 1 representante –con voz y sin voto- de cada uno de los gremios (ADULP, ATULP, FULP).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta
Últimas noticias de La Ciudad

Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia

El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año

Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones

Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Espectáculos
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
La Cantoría Ars Nova cumple 60 años y lo celebra esta noche
Miguel Mateos festeja los 40 años de “Rockas Vivas”
Gala especial en la antesala del Encuentro de Acordeonistas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla