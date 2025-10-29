Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EL TRIBUNAL DE JUSTICIA RECHAZÓ LOS RECURSOS PRESENTADOS POR SU DEFENSA

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

Además, el máximo tribunal dispuso que Guillermo Moreno no podrá ejercer más cargos públicos. Boudou, zafó de una causa

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

29 de Octubre de 2025 | 02:52
La Corte Suprema de Justicia dio luz verde ayer al avance de la causa “Cuadernos”, al rechazar más de 20 recursos interpuestos por la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios que cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

Por otro lado, la Corte dejó firme la absolución del ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou en la causa en la que se lo investigaba por falsedad ideológica en la transferencia irregular de un automóvil en 2003.

Y dejó firmes dos condenas contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso, y que incluyen además la inhabilitación absoluta al ex funcionario para ejercer cargos públicos, al rechazar los recursos presentados por su defensa.

En paralelo, el máximo tribunal también resolvió hacer lugar a un recurso presentado por la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una causa conexa por lavado de dinero.

El fallo original, dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015, había sido revertido tras la intervención del Ministerio Público y la Unidad de Información Financiera, que pidieron la continuidad de la investigación.

En su voto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con los fundamentos del procurador general y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien declaró como arrepentida que pagó una coima al juez Rodríguez para cerrar el caso.

Por su parte, la decisión de la Corte habilita el avance del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7.

En el banquillo estarán sentados la expresidenta, varios de sus ex funcionarios y decenas de empresarios, acusados de cobrar o pagar sobornos por contratos con el Estado.

LA CAUSA CUADERNOS

La causa Cuadernos se inició a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta.

Las declaraciones de imputados-colaboradores como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens derivaron en la apertura de una megacausa que incluyó la cartelización de obra pública y flujos ilegales de dinero hacia el exterior.

Los magistrados de la Corte también rechazaron recursos de otros imputados relevantes como Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, todos ellos que cuestionaban nulidades procesales, indagatorias o declaraciones de arrepentidos.

La resolución consolida el camino hacia uno de los juicios que tiene como protagonistas a una ex presidenta y a la cúpula empresarial ligada a la construcción.

 

