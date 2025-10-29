La soja toca sus precios máximos en quince meses

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
El precio de la soja en el mercado de Chicago subió a U$S399, el valor más alto en 15 meses. El incremento se da en el marco de la reanudación de las conversaciones por un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China que puede llevar a levantar la veda que Pekín le viene aplicando al grano estadounidense de la campaña 2025/2026 por los aranceles que impuso Donald Trump.
“Tanto es así que ya se habla de exportadores que están cotizando tarifas de fletes hacia China desde el Golfo de México”, señalaron desde Granar.
Según los analistas, ese encuentro debe determinar un retorno inmediato de la demanda china a Estados Unidos, cualquier otro resultado sería bajista para los precios.
Se estima que para completar sus requerimientos de soja para el año calendario China necesitaría entre 5,50 y 8,20 millones de toneladas y que EE.UU sería la única opción viable para proveerlos
De esta forma, el gigante asiático retomaría la compra del poroto a Estados Unidos y dejaría de hacerlo en Argentina y Brasil, donde a esta altura los stocks son muy bajos.
