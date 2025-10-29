Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La empresa xAI de Elon Musk lanzó Grokipedia para competir con Wikipedia, la enciclopedia colaborativa digital creada en 2001, a la que acusó de sesgo ideológico de izquierda.
La versión 0.1 del sitio web ya contaba con más de 885.000 artículos el lunes por la tarde, frente a los más de siete millones que tiene Wikipedia en su versión en inglés.
El sitio de Grokipedia tiene una apariencia minimalista con poco más que una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir consultas
El lanzamiento de la página de Musk vino acompañado de la promesa de una nueva versión 1.0, que según el empresario será “diez veces mejor” que el portal actual, que ya es, según él, “mejor que Wikipedia”.
“El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por alcanzar ese objetivo”, escribió Elon Musk a través de su red social X.
El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto inicialmente para finales de septiembre, pero el empresario estadounidense lo retrasó para “eliminar la propaganda”, según explicó Musk en otra publicación en X.
Elon Musk ha sido un crítico habitual de Wikipedia.
En el año 2024, acusó al portal de estar “controlado por activistas de extrema izquierda” y pidió que se dejaran de hacer donaciones a la plataforma.
En agosto, afirmó que Wikipedia no podía “utilizarse como fuente definitiva” ya que “su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista”.
El contenido de Grokipedia es generado por inteligencia artificial (IA) y el asistente generativo de IA Grok.
Un artículo de Grokipedia sobre Musk indica por ejemplo que el director general de Tesla y SpaceX impulsó “debates más amplios sobre el progreso tecnológico, el declive demográfico y los sesgos institucionales, a menudo a través de X”.
El artículo también añade que lo hizo en medio de “críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una inclinación sistemática hacia la izquierda en su cobertura”.
Wikipedia, creado en 2001, es una enciclopedia colaborativa gestionada por voluntarios, financiada en gran parte por donaciones.
Las páginas de Wikipedia pueden ser escritas o editadas por los usuarios de Internet.
Al mismo tiempo, la plataforma tener un “punto de vista neutral” en su contenido.
