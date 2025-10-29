Dramático testimonio contra un entrenador

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
En la Sala B del Fuero Penal de La Plata, ayer comenzó el juicio oral contra un profesor de básquet -Gerardo Tomás Ponce- acusado de presuntos abusos a menores en un club del Barrio Norte ocurridos hace dos décadas.
En el alegato de inicio, el abogado Alfredo Gascón, representante de uno de los particulares damnificados, sostuvo que “a lo largo de este juicio vamos a poder acreditar una verdad dolorosa. Verán como los informes psicológicos y los testimonios confirmarán cada hecho denunciado. Probaremos que el imputado utilizó su rol de profesor para abusar de un niño que lo admiraba y confiaba en él, no solo él sino además su entorno familiar. Acreditaremos el marco adonde ocurrieron los hechos delictivos, hechos aberrantes, abyectos, asquerosos, inmundos, protagonizados por un degenerado quien tenía a su cargo la formación deportiva de un niño, sabiendo todos que la formación deportiva forja varios aspectos de la personalidad de una persona. Al finalizar este proceso y luego de producir la prueba, les pediremos que emitan un veredicto de culpabilidad y la aplicación de una severa pena, declarando al acusado responsable del crimen que cometió como forma de reconocer la verdad, de comenzar a sanar viejas heridas que hoy aún persisten y condicionan el diario accionar de nuestro representado”.
Precisamente, el chico fue el único en declarar en esta jornada liminar y su relato resultó conmovedor, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Los mismos voceros expresaron que -en idéntico sentido que Gascón- hizo su alocución el abogado Javier Fernández, que asiste a la familia de la otra víctima.
Por último, los informantes no descartaron la posible aparición de más damnificados y hablaron de un caso de abuso y de otro de grooming.
