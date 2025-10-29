Quirno: “Consolidaremos la relación con Estados Unidos”

El saliente secretario de Finanzas, Pablo Quirno asumió ayer como nuevo canciller ante el presidente Javier Milei y remarcó que desde su nuevo lugar buscará “seguir consolidando la relación con los Estados Unidos” y profundizar “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones”. El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde juró ante el presidente, Javier Milei, por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, acompañado por su familia y sus nuevos pares, los ministros del Gabinete.

Tras la ceremonia, Quirno agradeció “la confianza del Presidente y todo el equipo”. El flamante jefe de la diplomacia argentina aclaró que aún no designó a su número dos ni al resto del equipo que lo acompañará.