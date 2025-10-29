Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

Luego del triunfo en las elecciones legislativas del domingo, la Casa Rosada busca reanudar y mejorar la relación con los jefes provinciales

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo
29 de Octubre de 2025 | 07:12

Escuchar esta nota

El discurso del presidente Javier Milei más moderado del domingo, cuando el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) ya estaba definido, tuvo su correlato y desde el Gobierno comenzaron a convocar a los gobernadores para retomar el diálogo.

El encuentro está previsto que sea mañana por la tarde, que estén presentes Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán, y marcará un giro en la política que el Gobierno nacional venía llevando adelante hasta el momento, ya que eran muy pocos los gobernadores con los que mantenía una buena relación.

Con el aval de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Catalán comenzaron a contactarse y la expectativa es que alrededor de 17 gobernadores asistan a la convocatoria.

El lunes Milei ya había abierto la puerta al decir que "estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problemas con ninguno de ellos", y hasta contó que algunos lo habían saludado por el triunfo obtenido.

Además de los "aliados", como son Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Leandro Zdero, de Chaco, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, en la Casa Rosada creen que salvo los kirchneristas el resto asistirá.

Las reformas laboral y tributaria son algunos de los temas a plantear desde el oficialismo, mientras que los gobernadores también llevarán su agenda que seguramente incluirá obras públicas, el impuesto a los combustibles y el Presupuesto 2026, entre otros.

LE PUEDE INTERESAR

El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500

LE PUEDE INTERESAR

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

VIDEO. Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi

Preocupación por la deuda con los empleados

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo
Últimas noticias de Política y Economía

El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Con cruces en las redes, la pelea libertaria no se toma respiro

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Espectáculos
Dúo histórico: filoso cruce entre Beto Casella y Edith Hermida en vivo, el conductor confirmó que continuará en America
Polémica familiar: Nancy Pazos habló sobre el mensaje de su hijo Nicanor en apoyo a Diego Santilli 
Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos, confesó todo sobre la pelea de sus padres
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla