El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

El discurso del presidente Javier Milei más moderado del domingo, cuando el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) ya estaba definido, tuvo su correlato y desde el Gobierno comenzaron a convocar a los gobernadores para retomar el diálogo.

El encuentro está previsto que sea mañana por la tarde, que estén presentes Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán, y marcará un giro en la política que el Gobierno nacional venía llevando adelante hasta el momento, ya que eran muy pocos los gobernadores con los que mantenía una buena relación.

Con el aval de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Catalán comenzaron a contactarse y la expectativa es que alrededor de 17 gobernadores asistan a la convocatoria.

El lunes Milei ya había abierto la puerta al decir que "estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problemas con ninguno de ellos", y hasta contó que algunos lo habían saludado por el triunfo obtenido.

Además de los "aliados", como son Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Leandro Zdero, de Chaco, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, en la Casa Rosada creen que salvo los kirchneristas el resto asistirá.

Las reformas laboral y tributaria son algunos de los temas a plantear desde el oficialismo, mientras que los gobernadores también llevarán su agenda que seguramente incluirá obras públicas, el impuesto a los combustibles y el Presupuesto 2026, entre otros.