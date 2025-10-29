Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |DESTROZOS Y PÉRDIDAS MILLONARIAS

El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año

Los delincuentes escaparon en bicicleta con ventanas y puertas de aluminio, piletas de baños, un portón y bancos de los vestuarios

El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año

El club se quedó sin mingitorios, piletas y bancos en vestuarios / EL DIA

29 de Octubre de 2025 | 03:10
Edición impresa

La comunidad del Club Ateneo Popular de Tolosa atraviesa una crisis de inseguridad que parece no tener fin. La institución, eje social y deportivo de la zona, sufrió su décimo robo en lo que va del año, una cifra que a los dirigentes los lleva a pensar que están en el medio de la “tierra de nadie” y que puso al club en alerta.

Ubicado en 32 y la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, el último y más reciente golpe ocurrió entre la madrugada del sábado y el domingo, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones y arrasaron con los vestuarios, dejando pérdidas que el club difícilmente podrá afrontar.

El coordinador del club y Lisfi (Liga Sur de Fútbol Infantil), Ariel Defelipe, confirmó que en lo que va del año “ya llevamos casi 10 robos” y remarcó la impotencia “enorme” que generan las repetidas situaciones de inseguridad.

En esta última entradera, los ladrones mostraron audacia y cierta comodidad en sus movimientos. “Destrozaron los vestuarios, tanto visitante como el local y se llevaron las puertas y ventanas de aluminio, una piletita completa con pie y mingitorios que fueron arrancados de cuajo. También dos bancos utilizados por los jugadores visitantes, un portón de alambre y hasta una máquina de cortar pasto”, enumeró Defelipe.

Asimismo, en robos anteriores al buffet, saquearon cables, golosinas y un motor de heladera, rompiendo puertas y vidrios a su paso.

“Ya habían entrado a los vestuarios pero solo a romper, ahora quedó todo tirado e inundado porque tironearon tanto que rompieron los caños de agua”, lamentó Defelipe, quien además recordó que “los primeros días de enero comenzó esta ola delictiva.”

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones

LE PUEDE INTERESAR

Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar

La dirigencia del club, no solo exige más control en la zona sino que apunta directamente a un foco de inseguridad lindero a la institución.

Se trata del predio de la ex estación de servicio “INI”, ubicada entre 119 y Avenida 32, que se encuentra abandonada desde hace varios años. “Tenemos una estación de servicio abandonada pegada al club, que es donde se junta mucha gente a drogarse y a delinquir. Roban y se meten ahí,“ explicó Ariel, quien asegura que los vecinos viven con “miedo por la constante circulación de delincuentes”.

 

A la vista de todos se llevan una puerta arriba del hombro: “No les importa nada”

 

“Pasan y pasan, como si no los vieran. A la vista de todos llevan una puerta o una ventana arriba del hombro, no les importa y nadie les dice nada“ denunció el coordinador. Ante esta dramática situación, la idea del club es gestionar con el Municipio la posibilidad de que el predio sea cedido a la institución para “hacer un gimnasio, hacer algo para los nenes” y evitar que siga siendo un refugio para el mal accionar de algunas personas.

En este contexto, luego de que la comisión directiva del club anunciara la posibilidad de un corte de la Autopista en reclamo por seguridad, autoridades del Municipio se comunicaron con el club y se comprometieron a “dar una mano”. “Ya vinieron a ver todo y dijeron que nos van a apoyar” confirmó Ariel.

Mientras esperan respuestas concretas, el club, que ya había instalado cámaras en el buffet por la ola de asaltos, planea colocar dos cámaras más en el sector de los vestuarios y el galpón para frenar definitivamente la inseguridad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta
Últimas noticias de La Ciudad

Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia

Levanta el telón de las elecciones en la Universidad

Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones

Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Espectáculos
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
La Cantoría Ars Nova cumple 60 años y lo celebra esta noche
Miguel Mateos festeja los 40 años de “Rockas Vivas”
Gala especial en la antesala del Encuentro de Acordeonistas
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla