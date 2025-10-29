El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año

El club se quedó sin mingitorios, piletas y bancos en vestuarios / EL DIA

La comunidad del Club Ateneo Popular de Tolosa atraviesa una crisis de inseguridad que parece no tener fin. La institución, eje social y deportivo de la zona, sufrió su décimo robo en lo que va del año, una cifra que a los dirigentes los lleva a pensar que están en el medio de la “tierra de nadie” y que puso al club en alerta.

Ubicado en 32 y la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, el último y más reciente golpe ocurrió entre la madrugada del sábado y el domingo, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones y arrasaron con los vestuarios, dejando pérdidas que el club difícilmente podrá afrontar.

El coordinador del club y Lisfi (Liga Sur de Fútbol Infantil), Ariel Defelipe, confirmó que en lo que va del año “ya llevamos casi 10 robos” y remarcó la impotencia “enorme” que generan las repetidas situaciones de inseguridad.

En esta última entradera, los ladrones mostraron audacia y cierta comodidad en sus movimientos. “Destrozaron los vestuarios, tanto visitante como el local y se llevaron las puertas y ventanas de aluminio, una piletita completa con pie y mingitorios que fueron arrancados de cuajo. También dos bancos utilizados por los jugadores visitantes, un portón de alambre y hasta una máquina de cortar pasto”, enumeró Defelipe.

Asimismo, en robos anteriores al buffet, saquearon cables, golosinas y un motor de heladera, rompiendo puertas y vidrios a su paso.

“Ya habían entrado a los vestuarios pero solo a romper, ahora quedó todo tirado e inundado porque tironearon tanto que rompieron los caños de agua”, lamentó Defelipe, quien además recordó que “los primeros días de enero comenzó esta ola delictiva.”

La dirigencia del club, no solo exige más control en la zona sino que apunta directamente a un foco de inseguridad lindero a la institución.

Se trata del predio de la ex estación de servicio “INI”, ubicada entre 119 y Avenida 32, que se encuentra abandonada desde hace varios años. “Tenemos una estación de servicio abandonada pegada al club, que es donde se junta mucha gente a drogarse y a delinquir. Roban y se meten ahí,“ explicó Ariel, quien asegura que los vecinos viven con “miedo por la constante circulación de delincuentes”.

A la vista de todos se llevan una puerta arriba del hombro: “No les importa nada”

“Pasan y pasan, como si no los vieran. A la vista de todos llevan una puerta o una ventana arriba del hombro, no les importa y nadie les dice nada“ denunció el coordinador. Ante esta dramática situación, la idea del club es gestionar con el Municipio la posibilidad de que el predio sea cedido a la institución para “hacer un gimnasio, hacer algo para los nenes” y evitar que siga siendo un refugio para el mal accionar de algunas personas.

En este contexto, luego de que la comisión directiva del club anunciara la posibilidad de un corte de la Autopista en reclamo por seguridad, autoridades del Municipio se comunicaron con el club y se comprometieron a “dar una mano”. “Ya vinieron a ver todo y dijeron que nos van a apoyar” confirmó Ariel.

Mientras esperan respuestas concretas, el club, que ya había instalado cámaras en el buffet por la ola de asaltos, planea colocar dos cámaras más en el sector de los vestuarios y el galpón para frenar definitivamente la inseguridad.