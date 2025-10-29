Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias

Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias

Jorge Capitanich

29 de Octubre de 2025 | 02:51
Edición impresa

El Poder Judicial de la Nación informó que hoy comenzará el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales legislativas del domingo pasado, y que será clave para ocho provincias donde podría cambiar el resultado.

La pelea no solo es por la cantidad de votos, sino que determina que un partido u otro lleve más legisladores al Congreso. En Chaco y Río Negro además se definen senadores nacionales, donde el ganador lleva a dos y el segundo a uno.

Hay dos provincias donde la diferencia entre el primero y el segundo fue por menos de mil votos. Son La Rioja y Santa Cruz, donde se eligieron diputados nacionales.

En La Rioja ganó “Federales Defendamos La Rioja”, del gobernador peronista Ricardo Quintela, con 89.789 votos y segundo quedó “La Libertad Avanza” con 89.168. La diferencia fue de 621 votos y ambos partidos tuvieron el 43,27 por ciento del padrón.

En Santa Cruz la diferencia fue de 728 votos. En La Pampa se impuso el “Frente Defendamos La Pampa” con el 44,59 por ciento (90.097 votos) sobre “La Libertad Avanza” que obtuvo el 43,56 por ciento (88.004 votos). Son 2.093 votos de diferencia donde el escrutinio definitivo podría sumarle un diputado más a quien salga primero.

En términos políticos la discusión más grande puede darse en la provincia de Buenos Aires. Allí “La Libertad Avanza” ganó con el 41,45 por ciento contra el 40,91 por ciento de “Fuerza Patria”: 3.605.127 de votos sobre 3.558.527. La diferencia fue de 46.600 sufragios.

En Chaco, ganó “La Libertad Avanza” con el 45,88 por ciento (290.745 votos) y segundo quedó “Fuerza Patria”, con el ex gobernador Jorge Capitanich, con 45,13 por ciento (286.004 votos). La diferencia fue de 4.741 votos.

