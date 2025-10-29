Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Marcelo Tinelli: contundente y filoso mensaje contra Cristina Kirchner en las redes 

29 de Octubre de 2025 | 09:34

Escuchar esta nota

El conductor y animador Marcelo Tinelli se mostró indignado. Así, a través de su perfil de X, Tinelli compartió un tuit en el que se veía a la expresidenta bailando en el balcón de su departamento en Constitución este domingo por la noche tras las últimas elecciones 

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir; hasta que no se acabe su liderazgo, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, expresó Marcelo Tinelli dejando ver su indignación por lo sucedido. 

Luego de su mensaje, Marcelo recibió recibió respuestas a favor como en contra. en este sentido, una usuaria lo criticó por su escritura y Tinelli le respondió: “Podré escribir mal los tuits. Pero esto es lo que siento. Pensamos diferente”.

Por último, desde su cuenta de X, Tinelli profundizó su crítica a la ex presidenta con otros mensajes que eligió retuitear. “Cristina hoy es un consumo aristocrático decadente de la casta de los acomodados y medicados. Una historia de desencuentro con el pueblo argentino como no vi ninguna. Transformó al peronismo en una fuerza de 20 puntos”, se lee en un texto difundido por el conductor.

