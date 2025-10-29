Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi

El intendente, Julio Alak, participó junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, de la firma del un convenio con el ministerio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional La Plata, para la construcción de un barrio de 66 viviendas en terrenos cedidos por el sindicato.

El acuerdo, que firmaron el secretario general de la UOM La Plata, Enrique Ricardo Salinas, y el secretario adjunto, Antonio “Nino” Di Tommaso, establece la cesión a título gratuito de un predio de 51.904 metros cuadrados ubicado en 5 y 635 de Villa Garibaldi para la ejecución de las viviendas.

Según indicaron desde la Comuna, “la propuesta busca dar respuesta a la demanda habitacional y fomentar un desarrollo urbano planificado, así como la optimización de recursos y la calidad espacial”.

Las unidades, para afiliados de ese gremio, serán de tipo dúplex, con un diseño que permitirá la ampliación progresiva de dormitorios, adaptándose a las necesidades futuras de las familias. Además, el proyecto contempla la integración con el entorno, el trazado vial y la accesibilidad peatonal y vehicular.

También se podrán incorporar espacios verdes y áreas comunitarias que fortalezcan la cohesión barrial en el marco de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y consolidar la identidad urbana del sector.

Y afirmaron que, en el marco del convenio, la UOM se compromete a realizar las tareas de preparación del terreno —como el estudio de suelos, limpieza, nivelación y compactación—, mientras que el ministerio llevará adelante los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la construcción de las unidades habitacionales.